Vini é o melhor do mundo

O país do futebol voltou a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos. Depois do polêmico segundo lugar no 'Bola de Ouro', Vinicius Jr. recebeu da Fifa o devido reconhecimento pela histórica temporada 2023/24 e foi o vencedor do prêmio The Best, recolocando um brasileiro no topo desde Kaká, em 2007.

Espanhol que levou a Bola de Ouro, Rodri desta vez foi o segundo colocado. No The Best, Vini levou a melhor com 88 votos dos capitães de seleções (55%), 77 de jornalistas (51%) e 55 de técnico (44%). O craque do Real Madrid, que está em Doha, no Catar, para a final da Copa Intercontinental, hoje, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca-MEX, fez um desabafo nas redes sociais após receber o prêmio.

"Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido. Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, seleção brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos...", escreveu.

O Mengão, inclusive, tornou-se o sexto clube brasileiro a revelar um jogador eleito melhor do mundo pela Fifa, juntando-se a Vasco (Romário), São Cristóvão (Ronaldo), Santa Cruz-PE (Rivaldo), Grêmio (Ronaldinho Gaúcho) e São Paulo (Kaká). Nas redes sociais, o Rubro-Negro homenageou o Garoto do Ninho: "Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro", diz um trecho do texto.

Prêmio para a Rainha

Melhor jogadora da história, Marta também ganhou um troféu. Na estreia do prêmio que leva seu nome, de gol mais bonito do futebol feminino na temporada, ela foi a vencedora pelo golaço marcado na goleada por 4 a 0 da seleção brasileira sobre a Jamaica, em amistoso. Thiago Maia, do Inter-RS, ex-Fla e hoje no Inter-RS, levou o prêmio Fair Play por ajudar vítimas das enchentes no Sul.