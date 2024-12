Enfermeira de Schumacher é suspeita de envolvimento em caso de chantagem

Uma nova personagem veio à tona no caso da tentativa de extorsão à família do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. Uma enfermeira é investigada por supostamente ter participado do episódio, segundo o jornal espanhol Marca.

O nome da enfermeira não foi revelado pela publicação. Desde o acidente sofrido por Michael Schumacher, em 2013, a família do alemão mantém o estado de saúde do ex-piloto em absoluto sigilo.

Markus Fritsche (ex-segurança de Schumacher), Yilmaz Tozturkan (segurança de casa noturna) e Daniel Lins (filho de Tozturkan e especialista em tecnologia) teriam ameaçado a família de Schumacher e pedido dinheiro para não revelar publicamente imagens e arquivos pessoais do ex-piloto de Fórmula 1.

O trio foi detido em junho. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, mais de 1.500 arquivos pessoais do ex-piloto foram roubados. Eles estavam armazenados em quatro pen-drives e dois discos rígidos.

No início do julgamento dos três homens, o nome da enfermeira foi citado como possível participante do esquema de extorsão. A profissional de saúde teria ajudado os acusados a obterem informações, imagens e vídeos do ex-piloto.

Uma outra funcionária que trabalha com a família de Michael Schumacher testemunhou no tribunal, dizendo que tinha visto "coisas não muito bonitas", suspeitando do comportamento da enfermeira no caso.

A enfermeira não foi acusada oficialmente. As autoridades seguem investigando se a mulher teve, realmente, participação direta na tentativa de extorsão contra a família de Michael Schumacher.