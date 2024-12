Roma derrota Sampdoria e garante vaga nas quartas de final da Copa da Itália

A Roma garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália, nesta quarta-feira, ao derrotar a Sampdoria, por 4 a 1, no Estádio Olímpico da capital italiana. Na próxima fase, o adversário do time do técnico Claudio Ranieri será o Milan.

A Roma dominou todo o primeiro tempo. A Sampdoria só foi chegar na área romana perto dos 30 minutos por causa de um erro individual do goleiro Ryan. De resto, só o time da casa produziu jogadas de ataque. Foram três gols.

O primeiro gol não demorou a sair. Aos nove minutos, Saelemaekers cruzou da direita, a defesa da Sampdoria falhou e o artilheiro Dovbyk só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Aos 19, em jogada semelhante, Saelemaekers cruzou de novo da direita e Meulensteen tentou cortar e mandou no próprio travessão. Dovbyk, com bela presença de área, fez o segundo gol do jogo e o oitavo dele na temporada.

Apesar da boa vantagem, a Roma seguiu no ataque e conseguiu ampliar aos 24 minutos com um belo chute colocado de Baldanzi na entrada da área.

Com 3 a 0, a Roma 'tirou o pé' ainda mais quando percebeu que a Sampdoria não tinha força para buscar uma reação na partida.

Mas o começo do segundo tempo mostrou uma Roma preguiçosa, deixando espaço para a Sampdoria. E a equipe visitante aproveitou para fazer um gol, aos 16 minutos, com Yepes.

O gol sofrido fez a Roma acordar e retomar o controle do jogo. O argentino Soulé chegou a acertar o travessão, mas o quarto gol só foi sair aos 34 minutos com o grandalhão Shomurodov em bonita cabeçada.

GOLEADA DA ATALANTA

No outro jogo desta quarta-feira pelas oitavas de final, a Atalanta confirmou sua boa fase para 'amassar' o Cesena por 6 a 1. No primeiro tempo, o time de Bérgamo, líder do Campeonato Italiano, já tinha 4 a 0.