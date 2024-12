Goleiro do PSG leva pisão acidental e fica com rosto machucado em jogo do Campeonato Francês

A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Monaco, por 4 a 2, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, nesta quarta-feira, em Montecarlo, foi marcada por uma forte imagem. O goleiro Gianluigi Donnarumma, do PSG, sofreu um pisão no rosto pelo lateral-direito do Monaco, Singo, que recebeu cartão amarelo. Donnarumma precisou levar pontos e ficou com marcas na face.

O acidente aconteceu no início da partida, antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O lateral recebeu um passe e correu na direção do gol, Donnarumma saiu para defender o chute e acabou atingido pelo pé do adversário, sem intenção, que acabou sobrando no lance. O goleiro recebeu atendimento médico e acabou substituído por Safonov.

A vitória do PSG fez com que o time aumentasse a vantagem na liderança que antes era de sete pontos e agora passa a ser de dez. O time saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada e terminou vencendo por 4 a 2.

O Paris Saint-Germain é o líder da competição com 40 pontos. Olympique de Marseille e Monaco dividem a segunda e terceira posição, respectivamente, com 30 pontos cada. O Olympique ainda joga na rodada e pode diminuir a diferença. A equipe enfrenta o Le Havre, no dia 5 de janeiro.