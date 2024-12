Minas é eliminado e Praia Clube avança à semifinal no Mundial de Clubes feminino

O Brasil terá apenas um representante no mata-mata do Mundial de Clubes de vôlei feminino. Trata-se do Dentil Praia Clube, que vai enfrentar o anfitrião Tianjin Bohai Bank na semifinal, em Hangzhou, na China. O Gerdau Minas se despediu ainda na fase de grupos ao ser derrotado na última rodada, nesta sexta-feira.

O Praia Clube avançou sem precisar entrar em quadra nesta sexta. O time brasileiro obteve a classificação matemática com a vitória do italiano Prosecco Doc Imoco Conegliano, da brasileira Gabi, sobre o Nec Red Rockets Kawasaki, do Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 25/19.

O resultado deixou o Praia Clube, dono de duas vitórias e uma derrota, na segunda colocação do Grupo B, atrás apenas do Conegliano, que manteve o aproveitamento de 100% ao longo da primeira fase, com três triunfos em três jogos. No sábado, a equipe nacional enfrentará o chinês Tianjin Bohai Bank.

A outra semifinal será totalmente italiana, entre Conegliano e Numia Vero Volley Milan, que ficou em segundo lugar no Grupo A - o Tianjin ficou em primeiro, com 100% até agora.

Já o Minas, atual campeão da Superliga, se despediu de forma precoce do Mundial. Precisando da vitória nesta sexta, o time brasileiro foi batido pelo Tianjin por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/22 e 25/22. Assim, terminou a fase de grupos com apenas uma vitória e duas derrotas, na terceira colocação da chave.