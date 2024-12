Zagueiro Ruben Dias sofre lesão e vira novo contratempo para Guardiola no City

Pep Guardiola ganhou mais uma dor de cabeça no Manchester City. Nesta sexta-feira, o treinador confirmou a lesão sofrida pelo zagueiro Ruben Dias, que pode ficar afastado dos gramados por até um mês. Os problemas físicos vêm sendo apontados pelo técnico como o principal responsável pela queda de rendimento do City nas últimas semanas.

Peça de confiança de Guardiola na defesa do time inglês, Dias sofreu uma lesão muscular, com previsão de afastamento de três a quatro semanas. Ele se machucou na dura derrota do City, de virada, para o Manchester United, no domingo passado, em rodada do Campeonato Inglês.

"Foi uma lesão muscular, (depois de) 75 minutos contra o Manchester United, ele sentiu algo. Ele é tão forte e ficou em campo e agora está machucado", afirmou Guardiola. Em compensação, o treinador poderá ter o retorno do zagueiro Manuel Akanji no fim de semana. Guardiola não confirmou se a volta do defensor já acontecerá na partida contra o Aston Villa, no sábado, fora de casa.

Atual tetracampeão inglês, o City vive situação incomum nesta temporada europeia. O time de Guardiola perdeu oito e venceu apenas uma das suas últimas 11 partidas, por diferentes competições. A sequência ruim afastou o time da briga pelo título inglês e colocou em risco a classificação direita para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O treinador vem culpando os problemas físicos no elenco pela situação difícil na temporada. A baixa de maior peso até agora é o volante espanhol Rodri, que ganhou a Bola de Ouro. Ele só deve voltar ao time na próxima temporada.

O goleiro brasileiro Ederson é dúvida para a partida de sábado. Por outro lado, o time poderá ter os retornos de John Stones e Mateo Kovacic, além de Akanji. Rico Lewis poderá voltar ao time após cumprir suspensão na rodada passada.