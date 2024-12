Guarani define Águas de Lindóia como destino para pré-temporada antes do Paulistão

O Guarani segue seu planejamento para a temporada de 2025, na qual terá pela frente o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto que nesta sexta-feira, a diretoria definiu que o elenco fará parte da pré-temporada fora de Campinas.

O local escolhido foi o resort Oscar Inn, em Águas de Lindoia, que é costumeiramente usado por clubes de futebol para inter-temporadas. o hotel pertence a Oscar, ex-zagueiro da seleção brasileira. A ideia da comissão técnica é ficar no local do dia 6 de janeiro até a véspera da estreia no Paulistão, no dia 15.

Antes, na primeira parte da preparação, que começará no dia 26 de janeiro, serão feitos exames médicos e testes físicos, no próprio estádio Brinco de Ouro. Já em Águas de Lindoia, o novo técnico Maurício Souza pretende colocar sua filosofia de jogo em prática ao lado de seus novos comandados.

O Guarani volta a disputar uma partida oficial somente na segunda quinzena de janeiro, quando começa o Campeonato Paulista. O time campineiro está no Grupo B, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

O jogo de estreia está agendado para o dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De qualquer forma, essa data ainda pode mudar, já que a FPF ainda não desmembrou a tabela com horários.