São Paulo encara fragilidade nas laterais com saídas de Rafinha e Welington

O São Paulo encara a janela de transferências de olho nos gastos. Com um teto fiscal por causa da criação do fundo de dívida, o clube vai apertar o cinto em 2025, com meta de fechar o ano em superávit de R$ 44,7 milhões. Por outro lado, a deficiência do elenco em laterais, tanto na esquerda, quanto na direita, obriga a direção a ir ao mercado.

A necessidade de um lateral-esquerdo já era conhecida desde a metade de 2024, quando Wellington assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. O jogador era o titular de Luis Zubeldía e abriu a vaga com sua saída. Além disso, foi confirmada a saída de Rafinha, que não renovou com o São Paulo e pode acabar no Coritiba.

Para o lado esquerdo, o sonho da equipe tricolor é Wendell. O lateral tem contrato com o Porto até metade de 2025. Na versão do São Paulo, o jogador tem o desejo de integrar o elenco tricolor, e as bases do acordo estariam firmadas. Entretanto, os portugueses exigem uma compensação financeira para liberá-lo.

Em janeiro, Wendell já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Ele só poderia deixar o time português ao final da temporada europeia de 2024/25. Nesse caso, o São Paulo não contaria com o atleta no primeiro semestre. Uma alternativa da direção são-paulina para amortizar os custos é envolver Moreira, de 20 anos, em um empréstimo de até um ano e meio ao Porto.

A vantagem é que o garoto tem dupla nacionalidade, pela origem portuguesa de sua família materna. Ele, inclusive, já foi chamado para seleções de base de Portugal e poderia ter mais holofotes jogando no país europeu. Por outro lado, o São Paulo 'venderia o almoço para comprar o jantar', já que restaria, no elenco, apenas Igor Vinícius como lateral-direito.

Igor Felisberto, de 17 anos e campeão da Copa do Brasil sub-20 em 2024, deve integrar a equipe de Zubeldía. O lateral-direito tem contrato profissional desde 2023 e chegou a ser relacionado para jogos do Paulistão 2024. Isso não muda o fato de que o São Paulo precisará ir ao mercado em busca de uma sombra para Igor Vinícius ou ate mesmo um reforço que assuma a titularidade.

No lado esquerdo, além de Wellington, Jamal Lewis não deve mais atuar. O norte-irlandês retornou para a Inglaterra, onde tem vínculo com o Newcastle. Ele passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e tende a não se recuperar antes do fim do contrato de empréstimo com o São Paulo, em junho.

Ainda pelo lado esquerdo, o São Paulo conta com Patryck Lanza, de 21 anos. O jovem é visto como promissor, mas teve seu 2024 impactado por uma lesão na clavícula que o tirou de ação por quatro meses. O clube não deixa claro um plano B para caso a negociação por Wendell não tenha sucesso.