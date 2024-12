Colo-Colo sonda Pulgar

Erick Pulgar terminou o ano como titular do Mengão, mas tem a permanência indefinida para a próxima temporada. Com contrato válido até dezembro de 2025, o volante está aberto para ouvir propostas.

De olho no jogador, o Colo-Colo (CHI) fez contato com o estafe do atleta no início desta semana. De acordo com a Coluna do Fla, dirigentes do clube chileno ligaram para alguns dos representantes de Erick Pulgar para manifestar o interesse.

Ainda de acordo com a reportagem, Erick Pulgar já deixou claro para familiares e amigos que um retorno ao futebol chileno é visto com bons olhos.