Jogo do Mengo na Paraíba

A Federação Paraibana de Futebol mandou uma carta à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro pedindo para sediar um jogo do Flamengo em 2025. Na ocasião, o Mengão mandaria o embate contra o Madureira, válido pela segunda rodada do Carioca, no dia 15 de janeiro.

A Federação Paraibana deseja repetir o feito de sediar um jogo do Flamengo após o sucesso da partida contra o Nova Iguaçu. Agora, a ideia da instituição é que o embate aconteça no Amigão, estádio localizado em Campina Grande, que possui capacidade para 19.000 pessoas. As negociações estão em andamento. A informação é do GE.