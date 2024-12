Votação de patrocinadores

Ricardo Lomba, presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, anunciou a primeira reunião de 2025 para o dia 7 de janeiro, cuja finalidade será votar três prováveis patrocinadores: Texaco, ABC da Construção e In Drive. Os patrocínios contemplam também a base, o futebol feminino e o basquete.

ABC da Construção: short no profissional masculino e feminino, masculino sub-20 e basquete masculino profissional. In Drive: microfone nas coletivas do time masculino e costas inferiores da camisa do time feminino. Texaco: número das camisas do time masculino e nas camisas de treino do time masculino e sub-20.