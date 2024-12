Pulgar nega conversa com Colo-Colo

Volante do Flamengo, Erick Pulgar publicou nota nas redes sociais e afirmou que não faz parte de seus planos no momento retornar ao futebol chileno. O jogador está de férias com familiares em seu país de origem e se posicionou após repercussão da imprensa local sobre suposta conversa com o Colo-Colo.

"Queria esclarecer algumas coisas que vejo na imprensa. Depois de uma temporada difícil no meu clube, estou aproveitando alguns dias de férias no Chile antes de retornar ao Brasil. Não estamos conversando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por enquanto", declarou.