Futuro é uma incógnita

Contratado pelo Vasco em agosto de 2023, Payet fez sua primeira temporada completa no Brasil em 2024. De férias após a campanha no Campeonato Brasileiro, o meia projetou os seis meses que tem de contrato com o Gigante da Colina e citou o carinho que possui pelo clube, mesmo com pouco tempo de casa.

"Em seis meses, muitas coisas podem acontecer, mas a paixão e o prazer continuam intactos. O corpo ainda responde muito mal no cotidiano e nas partidas. É uma questão de entender se eu ainda quero começar um novo desafio aos 38 anos. Mas, por agora, eu digo que tenho seis meses para aproveitar e também para refletir e pensar no que vem na sequência", disse, em participação no podcast Football Club de Marseille.

Comparando com o Marseille, Payet explicou a realidade do Vasco e como sua contratação foi cercada de expectativas como uma referência técnica. O camisa 10, encantado com o Rio de Janeiro, segue se cobrando por melhor performance para corresponder.

"Eu sei o que esperam de mim. O Vasco estava em um período em que subiram da Segunda para a Primeira Divisão. É um clube que está tentando reencontrar seu lugar. Na minha chegada no aeroporto, eu compreendi. Eles foram muitos gentis comigo. Me sinto na obrigação de provar, de trabalhar para poder performar", explicou.