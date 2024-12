Mbappé decreta fim da má fase e vislumbra 2025 promissor no Real Madrid: 'Quero títulos'

Um belo gol, uma assistência e uma atuação de encher os olhos. Após uma fase de turbulência em sua chegada ao Real Madrid, o atacante Mbappé, enfim, parece ter reencontrado o futebol que o tornou referência no cenário mundial. Destaque nos 4 a 2 do time merengue sobre o Sevilla, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, ele decretou o fim da má fase.

"Em 2025 quero muitos títulos e jogos como esse", afirmou o atacante que disse estar totalmente adaptado ao clube, aos companheiros e também ao País. "Você pode ver em campo que eu me entendo cada vez mais com os meus companheiros. Eu gosto de jogar e estou muito feliz".

E motivos para tal contentamento não faltam para esse atacante de dribles curtos e desconcertantes. Ele já tem 14 gols e se igualou ao brasileiro Vini Jr como artilheiro da equipe. Nos últimos quatro duelos, ele foi às redes em todos os compromissos, e agora celebra essa nova fase.

"Posso dar muito mais e sei que tenho muito mais (energia) nas pernas". O francês disse ter superado as críticas e colocou o ponto da virada a derrota do Real Madrid para o Athletic Bilbao, quando foi duramente "massacrado" por ter desperdiçado um pênalti.

"Aquilo (crítica) me fez bem. Cheguei ao fundo do poço. Mas depois, eu me dei conta de que precisava reagir. Percebi que tenho de dar o máximo por essa camisa e jogar com muita personalidade", afirmou o atacante.

A felicidade do atleta anda em sintonia com a fase do time. O triunfo diante do Sevilla alçou o clube à vice-liderança do Campeonato Espanhol. Com 40 pontos, a agremiação tem um a menos que o primeiro colocado Atlético de Madrid.

Com o período de fim de ano, o campeonato sofre uma paralisação pelas comemorações do Natal e o ano novo. Assim, a competição retorna somente em janeiro. O Real Madrid volta a campo no dia 3 e encara o Valência pela 12ª rodada.