Léo pede pra ir embora da Colina

O zagueiro Léo não quer permanecer no Vasco para 2025. De acordo com o GE, o camisa 3 comunicou à diretoria que deseja ser negociado pelo clube. O defensor está na mira do Athletico-PR.

O zagueiro entende que sua relação com a torcida está muito desgastada e uma mudança de ares é o melhor caminho.

Pelo lado do Vasco, a posição é de que o defensor só será negociado em caso de uma proposta satisfatória. Léo tem contrato até o fim de 2025 e o Gigante da Colina deseja recuperar parte dos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões na época) que foram investidos em sua contratação.