Mano abre o jogo sobre Arias

Jhon Arias alimenta o desejo de atuar na Europa e deve conseguir nesta janela transferências. Contudo, enquanto não há propostas, o Tricolor e sua torcida desejam a permanência do colombiano.

"Essa questão do Arias vem se arrastando um pouquinho, no sentido da intenção do jogador, que é justa, de jogar na Europa. Vamos ver como as coisas vão andar nos próximos dias. É uma perda sem dúvida considerável em termos de talento individual. Pode haver uma chance que ele fique até metade da temporada, até o Mundial, que é referência para os quatro clubes brasileiros", lamentou Mano à rádio Bandeirantes.