Arrascaeta pega pesado nas férias

O meia Arrascaeta tem curtido as férias de um jeito diferente. No Uruguai para passar as festas de final de ano com a família, o novo camisa 10 do Flamengo usou o CT da seleção Celeste para dar continuidade ao processo de recuperação da lesão no joelho direito. O próprio atleta compartilhou imagens do trabalho em suas redes sociais.

Arrascaeta, que sofria com dores há meses, foi submetido a artroscopia no joelho direito no dia 14 de novembro - semana seguinte ao pentacampeonato da Copa do Brasil. O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio, sob os cuidados do Doutor Max Ramos e supervisão de Márcio Tannute, gerente de saúde e alto rendimento da gestão Rodolfo Landim.

O Departamento Médico do Rubro-Negro não costuma divulgar prazo de retorno em casos como esse, mas estima-se que Arrascaeta esteja à disposição na pré-temporada. Sendo assim, Filipe Luís mantém expectativa de tê-lo já para os amistosos nos EUA.