CBF anuncia a criação de canal exclusivo para receber denúncias de manipulação no esporte

A CBF divulgou a criação de um canal exclusivo voltado para receber denúncias de manipulações em competições esportivas no Brasil. O anúncio aconteceu na noite desta sexta-feira e a ideia é assegurar a credibilidade das disputas protegendo essas competições contra práticas irregulares.

O programa já está ativo e o canal pode ser utilizado em todo o Brasil através do site da entidade que comanda o futebol nacional. De acordo com a CBF, o denunciante tem o anonimato garantido e qualquer pessoa física pode fazer a denúncia.

Estão incluídos neste comunicado, os mais variados segmentos de profissionais ligados ao esporte que vão desde atletas, treinadores, árbitros, assistentes e profissionais da área médica, bem como intermediários, organizadores de partidas, clubes e federações.

Esta relação abrange ainda colaboradores da CBF, clientes, fornecedores, parceiros comerciais e torcedores. Qualquer pessoal que exerça cargo ou função no futebol também pode auxiliar com alguma informação sobre qualquer suspeita de manipulação.

Ainda de acordo com a CBF, "a manipulação de competições esportivas refere-se a qualquer acordo, ato ou omissão intencional que vise alterar irregularmente o resultado ou o desenrolar de uma competição esportiva, eliminando, no todo, em em parte, a natureza imprevisível do evento com o objetivo de vantaqens indevidas".