Argentina surpreende os anfitriões e derrota Austrália na United Cup; Canadá e Suíça vencem

A Argentina roubou a cena neste sábado, na United Cup, e fez o que muitos torcedores consideravam improvável: superou o favoritismo da equipe da Austrália e emplacou uma vitória de 2 a 1 nos três confrontos do dia em Sydney, pelo Grupo F

Nadia Podoroska levou a melhor sobre a tenista da casa Olivia Gadecki, marcando parciais de 6/2 e 6/4 na primeira partida do dia. No jogo de simples masculino Alex De Minaur se impôs no embate com Tomas Etcheverry e triunfou por 2 sets a 0, (com o placar final de 6/1 e 6/4) e deixou tudo igual. A definição foi para as duplas mistas, e o time formado por Etcheverry e María Lourdes Carlé superou Matthew Ebden e Ellen Perez ao sacramentar um 2 a 0 em sets diretos (6/2 e 6/4) para garantir o triunfo no confronto.

"Super feliz. É a primeira vez que jogamos juntos e confio nele. Eu estava tipo: 'Ok, vamos fazer isso e vamos nos divertir'. E foi o que fizemos. Acho que jogamos muito bem com uma energia muito alta. Esse era o nosso objetivo para hoje", destacou Carle.

Abrindo a disputa do Grupo A, o Canadá de Leylah Fernandez e Félix Auger-Aliassime conseguiu superar a Croácia estrelada por Donna Vekic e Borna Coric. Em um confronto disputado, a vitória veio apenas nas duplas mistas, com os canadenses batendo os croatas Ivan Dodig e Lucija Ciric Bagaric com parciais de 6/3 e 6/4, em 66 minutos, no jogo decisivo.

Fernandez foi a estrela da série e venceu os dois jogos que disputou. Ela abriu o confronto impondo à rival Donna Vekic sua primeira derrota em simples no torneio com um 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Na sequência, os croatas empataram a série graças a Borna Coric. Após levar um "pneu" no primeiro set de Aliassime, veio a recuperação com um duplo 6/4. "Não sei como venci, Tentei ficar positivo e sabia que teria minhas chances", disse.

A definição veio nas duplas mistas, onde Aliassime recuperou o foco e garantiu o resultado positivo junto com Fernandez ao assegurar um 2 a 0 sobre Ciric e Dodic. "Foi ótimo, sem perder o saque, então isso significa que, independentemente do que acontecia, estávamos controlando e indo bem", comentou o número 29 da ATP.

A Suíça também teve o que comemorar neste dia de competições na Austrália no duelo contra a França. Belinda Bencic liderou sua equipe à vitória na United Cup vencendo os dois compromissos que disputou: primeiro em simples e depois nas duplas mistas.

Bencic abriu o confronto com um resultado firme diante da francesa Chloe Paquet, atual 123 do mundo, que não teve muitas chances e foi derrotada pela suíça em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1.

Na sequência, Dominic Stricker levou a pior contra Ugo Humbert, que também venceu em sets diretos, marcando 6/3 e 7/5, para empatar o duelo. Bencic e Stricker voltaram para quadra e encararam Elixane Lechemia e Edouard Roger-Vasselin, anotando o placar final de 6/1 e 7/6 (7-4) para garantir a vitória da Suíça na estreia no Grupo D.