Garotada no início do Carioca

Ainda sem oficializar o futuro do técnico Artur Jorge, o Botafogo anunciou seu planejamento quanto ao elenco para o início de 2025. O clube vai começar sua trajetória no Campeonato Carioca com jogadores da base, enquanto a equipe principal estreará na temporada somente na sexta rodada do Estadual.

O Botafogo será representado por jogadores que disputaram o Brasileirão Sub-23 e também por atletas da equipe sub-20, além de "reforços" que estão voltando ao time após períodos de empréstimos para outros clubes. Este grupo vai se apresentar no dia 2 de janeiro, no CT Lonier.

O grupo será comandado pelo técnico Carlos Leiria, da equipe sub-20.