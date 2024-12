Milan anuncia a contratação do técnico português Sérgio Conceição até junho de 2026

Pouco tempo depois do anuncio da saída de Paulo Fonseca, o Milan confirmou o acordo com também português Sérgio Conceição. E o acerto frustra a diretoria botafoguense, que mirava no técnico para a possível vaga de Artur Jorge, que negocia com o Al-Rayyan, do Catar, após os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores.

"Sérgio Conceição é o novo técnico do Milan. O treinador português fica com os rossoneri até 30 de junho de 2026", oficializou o Milan. "O clube dá as boas-vindas a Sérgio e sua equipe, desejando uma jornada cheia de sucesso e realização."

O novo comandante chega ao clube com a missão de resgatar o bom futebol e também buscar reabilitação nas competições, já que o Milan ocupa somente o oitavo lugar no Campeonato Italiano e figura em 12º na Liga dos Campeões, hoje indo para o playoff mata-mata por vaga nas oitavas.

A estreia do novo comandante será ainda esta semana, com pouco tempo para ele conhecer o elenco e imprimir suas táticas. Na sexta-feira, no Al-Awwal Park, na Arábia Saudita, o Milan encara a Juventus pela semifinal da Supercopa Italiana.

O jogo é único e quem ganhar avança para a decisão do dia 6, segunda-feira, diante do classificado de Inter de Milão e Atalanta, que se encaram na quinta-feira no mesmo palco.