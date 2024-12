Chelsea perde para o Ipswich e deixa de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês

O Chelsea deixou escapar a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês, ao ser derrotado, fora de casa, nesta segunda-feira, por 2 a 0, pelo Ipswich, em duelo válido pela 19ª rodada, no Portman Road.

Com o resultado, o Chelsea permanece com 35 pontos, na quarta colocação, enquanto o Ipswich pulou para a 18º lugar, com 15 pontos. A liderança é do Liverpool com 45, seguido por Nottingham Forest (37) e Arsenal (36).

O jogo começou intenso com as equipes buscando o ataque e criando uma boa oportunidade de cada lado. E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, de pênalti, Liam Delap abriu o placar para o Ipswich.

A disputa continuou movimentada e os times mantiveram a agressividade. O empate do Chelsea veio aos 24 minutos com o português João Félix, mas o VAR invalidou o lance.

A anulação do gol serviu de motivação para o Chelsea, que passou a imprimir forte pressão. Moisés Caicedo e João Félix quase empataram. Mas o Ipswich não se intimidou e levou perigo nos contra-ataques.

O segundo tempo começou com o Chelsea na pressão e João Félix, sempre perigoso, só não fez o gol porque a zaga do Ipswich salvou em cima da linha, aos dois minutos. Na sequência, Madueke parou na boa defesa de Walton.

Mas uma falha na saída de bola do Chelsea permitiu ataque rápido do Ipswich e Hutchinson mostrou categoria para se desvencilhar da marcação e bater cruzado: 2 a 0, aos oito minutos.

Empurrado pela torcida, o Ipswich e fechou na busca de bloquear as jogadas do Chelsea, que tentou diminuir o prejuízo no desespero.

Com isso, os visitantes propiciaram espaços para os contra-ataques e Delap quase fez o terceiro do Ipswich. Jackson, em posição duvidosa, Teva grande chance para marcar para o Chelsea, mas falhou.

Daí até o final, o Chelsea ficou com a bola, mas, nervoso, pouco conseguiu produzir de efetivo para evitar o péssimo resultado.