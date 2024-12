Neymar volta a jogar pelo Al-Hilal e marca um gol em amistoso

Neymar voltou a entrar em campo pelo Al-Hilal. O atacante marcou um dos gols na vitória do time de Jorge Jesus sobre o Al Fayha, 17º colocado do Campeonato Saudita, nesta segunda-feira, em amistoso de pré-temporada. O placar final foi 2 a 0.

O gol do camisa 10 abriu o placar após receber passe de Malcom. Neymar dominou na entrada da área e bateu. O segundo gol foi semelhante. Desta vez, porém, o ex-santista roubou a bola no ataque e passou para o lateral-direito Saud Abdulhamid, que cruzou. Neymar fez um corta-luz, deixando para Malcom finalizar e ampliar.

Em 21 de outubro, o principal astro do Al-Hilal voltou a jogar após um ano e quatro dias da lesão que o obrigou a passar por cirurgia no joelho. Pouco mais de duas semanas depois, o jogador teve constatada nova lesão, desta vez na coxa e que o afastou por quase dois meses.

O contrato de Neymar com o Al-Hilal vai até junho de 2025. Ele deve estar disponível para a sequência do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia, além do Mundial de Clubes.

O Santos monitora e conversa com o staff do jogador para tentar viabilizar o retorno do ídolo. "Não podemos fazer também conjunturas de hipótese. 'Se' ele rescindir, 'se' ele ficar livre (no mercado)... Nós temos uma ligação com a família. Monitoramos, temos um projeto concreto já conversado algumas vezes e vamos continuar acompanhando", disse o presidente Marcelo Teixeira, ao Estadão.