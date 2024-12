A caminho do Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: 'Gratidão é a palavra'

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Palmeiras, Paulinho se despediu do Atlético-MG na manhã desta terça-feira. O jogador publicou um vídeo com momentos que viveu com a equipe mineira e agradeceu ao clube e à torcida. Na última segunda-feira, Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG confirmou a venda do atacante ao Palmeiras.

"Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses 2 anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana", escreveu Paulinho.

Segundo apurou o Estadão, o Palmeiras desembolsou R$ 118 milhões para contar com o jogador em 2025. A chegada de Paulinho também envolveu a ida de dois jogadores do clube paulista ao Atlético. Assim, os volantes Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino devem fazer parte do elenco mineiro em 2025.

Paulinho, porém, não pode atuar de imediato pelo Palmeiras. Ele se recupera de uma cirurgia feita na canela direita e deve voltar a ter condições de jogo a partir de março.

O nome do atacante é considerado pelo Palmeiras como um dos reforços de peso para o Mundial de Clubes de 2025, disputado em junho.