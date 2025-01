Dani Olmo sai da lista de inscritos do Campeonato Espanhol e pode deixar o Barcelona de graça

A LaLiga, organizadora do Campeonato Espanhol, retirou o meia Dani Olmo e o atacante Pau Víctor da lista de inscritos da competição. Através de um comunicado, a entidade afirmou que o clube não apresentou 'nenhuma alternativa' para o cumprimento das regras de controle econômico e, por isso, não poderá inscrever nenhum atleta a partir do dia 2 de janeiro.

Dani Olmo só foi inscrito na LaLiga até 31 de dezembro, aproveitando a longa ausência de Andreas Christensen, lesionado. O Barcelona usou um artigo das regras orçamentárias da LaLiga, referente a casos de lesão prolongada de um jogador. Com isso, foi possível destinar 80% do salário do zagueiro dinamarquês para contratar o craque espanhol. Com Christensen recuperado, é necessário readequar o acordo. O mesmo 'modus operandi' foi usado no caso de Pau Víctor.

O clube tentou apelar ao Tribunal de Primeira Instância 47 de Barcelona, mas não obteve sucesso. As acusações feitas pelo clube foram recusadas, o que levou a LaLiga a retirar Dani Olmo e Pau Víctor da lista de inscritos. A situação do primeiro é mais preocupante, justamente por ter exigido um alto investimento por parte do clube catalão, na casa dos R$ 355 milhões.

Dani Olmo pode, inclusive, optar pela rescisão unilateral com o clube, haja vista uma cláusula em contrato. Recentemente, o Barcelona havia apresentado garantias com os acordos de vendas dos camarotes VIP do Camp Nou, mas a iniciativa acabou não sendo suficiente na visão da LaLiga. Já Pau Víctor não possui essa cláusula em seu vínculo com o clube.

O Barcelona corre contra o tempo para inscrever os atletas, assim como prometera o presidente Joan Laporta até para não correr o risco de perder uma de suas principais estrelas de graça.

Aos 26 anos, Olmo disputou 11 partidas pelo Espanhol e marcou 5 gols. O Barcelona fechou 2024 na terceira posição no campeonato, com 38 pontos. O líder Atlético de Madrid soma 41 pontos, e o Real Madrid, 40.