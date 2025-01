Renovação na mesa para Dimitri Payet

Um dos principais nomes do elenco do Vasco, o meia Dimitri Payet, de 37 anos, deve receber, nos próximos dias, uma oferta de ampliação contratual até o fim do ano. No entanto, para seguir no Cruz-Maltino até dezembro, ele vai ter que aceitar uma redução salarial. As informações são do canal Atenção, Vascaínos.

Payet tem contrato até junho deste ano e já pode assinar um pré-contrato e deixar o Vasco. Ao fim da temporada passada, o francês fez mistério sobre o seu futuro.

"Em seis meses, muitas coisas podem acontecer, mas a paixão e o prazer continuam intactos. O corpo ainda não responde muito mal no cotidiano e nas partidas. É uma questão de entender se eu ainda quero começar um novo desafio aos 38 anos. Mas, por agora, eu digo que tenho seis meses para aproveitar e também para refletir e pensar no que vem na sequência", disse, em participação no podcast Football Club de Marseille, especializado no Olympique de Marseille, clube do qual é ídolo na França.

Em uma temporada e meia pelo Vasco, Payet entrou em campo em 58 jogos, anotou sete gols e deu dez assistências.