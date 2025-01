Valencia x Real tem protestos, agradecimento por ajuda durante enchente e deboche a Vini Jr.

O entorno da partida entre Valencia e Real Madrid foi de muita movimentação. Houve protestos e repressão policial fora do estádio de Mestalla, agradecimentos pela ajuda dos madrilenhos durante as enchentes que atingiram a cidade e deboche a Vini Jr. Os torcedores da casa provocaram o brasileiro mencionando a Bola de Ouro, vencida por Rodri.

A relação do clube com Vini Jr. é envolta em tensão, já que foi no Mestalla que aconteceram os casos de racismo mais emblemáticos contra o jogador. Foi lá que, em maio de 2023, uma partida chegou a ser paralisada devido a ofensas racistas contra o atacante. Vini fez uma publicação sobre a situação, o que foi criticado pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas.

Nesta sexta-feira, ao menos, as ofensas não eram racistas. Torcedores do Valencia provocavam cantando: "Vinícius, bola de praia", em referência à polêmica derrota do brasileiro na Bola de Ouro. Posteriormente, Vini foi o vencedor do The Best, da Fifa, como melhor do mundo em 2024.

Ainda que se tenha provocações, dentro de campo, um momento de gratidão uniu as equipes. A cidade de Valencia foi uma das que mais sofreu com enchentes em novembro. Na época, o Real Madrid e alguns jogadores (incluindo Vini Jr) mobilizaram esforços para ajudar a população valenciana.

Antes do duelo desta sexta-feira, dois líderes do elenco do Valencia, José Luis Gayá e Dimitri Foulquier, entregaram um quadro ao capitão do Real Madrid, Lucas Vázquez. A imagem era de uma fotografia de um jogo em que os torcedores do clube estenderam a Senyera, a bandeira da Comunidade Valenciana, na arquibancada.

O símbolo havia sido um presente do Real Madrid, que a estendeu durante uma partida contra o Milan, pela Liga dos Campeões. Entre torcedores, também houve manifestação de gratidão, como uma senhora que segurava um cartaz citando o Real Madrid.

TORCEDORES PROTESTAM CONTRA DONO DO VALENCIA

Fora do estádio, a torcida valenciana espalhou cartazes e se mobilizou em protesto contra Peter Lim, empresário que é dono do clube. A equipe é vice-lanterna da LaLiga e não termina o Campeonato Espanhol na parte de cima da tabela desde a temporada 2018/19.

Peter Lim é um magnata de Cingapura e comprou o Valencia em 2014. Ele é acusado de ter abandonado o clube e é questionado por decisões como trocas de treinadores sem critério, uso do Valencia como vitrine para jogadores de um empresário com quem tem amizade e autoritarismo contra funcionários da comissão técnica.

Os protestos desta sexta-feira são apenas mais uma manifestação entre várias que já pediram a saída de Lim. Até mesmo personalidades da história do Valencia já criticaram a atual gestão. Em entrevista ao Marca, o ex-goleiro Santiago Cañizares não mediu palavras contra o empresário.

"Peter Lim é incapaz e arrogante. Está há cinco anos sem dar explicações, sem vir para Valência, tem zero empatia. O Valencia já perdeu o bom futebol e agora vamos ver se conseguimos ficar na primeira divisão. Aqui está uma péssima gestão", desabafou.

Alguns torcedores entraram no estádio Mestalla somente no minuto 19 (time foi fundado em 18 de março de 1919) do primeiro tempo, como forma de protesto. Nas ruas, a polícia reprimiu manifestantes, em tentativa de dispersá-los.

Com a derrota para o Real Madrid, o Valencia permanece na zona de rebaixamento, em 19º, com 12 pontos em 18 jogos.