Artur Jorge assina rescisão

Artur Jorge assinou a rescisão de contrato, na noite de ontem, e não é mais técnico do Botafogo. O português deve assumir o Al-Rayyan, do Catar. A informação do distrato foi dada primeiro pelo GE.

Nas contas do Alvinegro, Artur Jorge teria que receber 3,1 milhões de euros em bônus pelas conquistas em 2024. Já o Botafogo receberia 3 milhões de euros pela quebra de contrato do treinador.

Portanto, como a quantia é próxima, as partes definiram que o técnico abrirá mão do que tem a receber do Bota. A diferença será liquidada pelo clube do Catar.