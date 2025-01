Proposta por André Jardine

O Botafogo formalizou, na tarde de ontem, uma proposta ao treinador André Jardine, como revelou primeiramente a ESPN. O treinador brasileiro, que tem feito sucesso no comando do América do México, é o favorito do empresário John Textor para substituir Artur Jorge e recebeu uma oferta para trabalhar no Alvinegro por duas temporadas.

André Jardine gostou do que ouviu do Botafogo. O staff do treinador enxerga o projeto do Glorioso como sólido para um possível retorno ao Brasil, mesmo que deixar o México neste momento não estivesse nos planos do técnico brasileiro.