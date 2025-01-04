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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

02/01

15H45: SÃO CARLOS-SP 2X1 IMPERATRIZ-MA

16h45: Mirassol-SP 2x1 Rio Branco-ES

18h00: Cruzeiro-MG 1x1 Real Brasília-DF

19h00: Criciúma-SC 1X0 Capitão Poço-PA

19h15: Votuporanguense-SP 2 x 0 Floresta-CE

21h30: BOTAFOGO-RJ 2x0 Fast-AM

ONTEM

12H45: COMERCIAL RP-SP 1X0 RETRÔ-PE

13H00: TANABI-SP 0X6 OPERÁRIO-PR

13H00: BANDEIRANTE-SP 2X1 TUNA LUSO-PA

13h00: TUPÃ-SP 1x0 BRASILIENSE-DF

13h00: Desp. Brasil-sp 3x0 DOM BOSCO-MT

15H00: VITÓRIA-BA 2X0 SÃO JOSÉ-RS

15H15: SANTA CRUZ-PE 5X0 FORÇA E LUZ-RN

15H15: AZURIZ-PR 3X3 BOTAFOGO-SP

15H15: CRB-AL 0X3 ÁGUA SANTA-SP

15h15: CORITIBA-PR 2X1 HERCÍLIO LUZ-SC

15H45: OESTE-SP 1X1 SANTA CRUZ-AC

16H00: COMERCIAL FC-SP 0X1 JUVENTUDE-RS

16h45: LINENSE-SP 5X2 COIMBRA-MG

17H45: FERROVIÁRIA-SP 8X0 JACIOBÁ-AL

18H00: PALMEIRAS-SP 9X0 NÁUTICO-RR

18H15: AMÉRICA-RN 1X1 OPERÁRIO-MS

19H00: FLUMiNENSE-RJ 2X1 INTER LIMEIRA-SP

19h15: FRANCANA-SP 1 X 1 NOVA IGUAÇU-RJ

19h30: AUDAX-SP X MAGAZÃO-AP*

20H00: SANTOS-SP X TIROL-CE*

21H30: ATLÉTICO-MG X GUARANI-SP*

21H45: ATHLETICO-PR X FERROVIÁRIO-AC*

HOJE

12H45: FLAMENGO-SP X BARRA-SC

12H45: NACIONAL-SP X CANAÃ-DF

13H00: CUIABÁ-MT X PONTE PRETA-SP

13H00: VOTORATY-SP X GENUS-RO

13H00: TAUBATÉ-SP X MARCÍLIO DIAS-SC

13H00: SUZANO-SP X BRAGANTINO-SP

13H00: SERRA-SP X ESTRELA DE MARÇO-BA

13H00: ASTER-SP X DOURADOS-MS

13H00: IBRACHINA-SP X MONTE RORAIMA-RR

14H45: CAPIVARIANO-SP X MADUREIRA-RJ

15h00: INTERNACIONAL-RS X AMÉRICA-SE

15h00: VASCO-RJ X XV PIRACICABA-SP

15H15: SANTA FÉ-SP X IAPE-MA

15H15: ABC-RN X NOVORIZONTINO-SP

15H15: GOIÁS-GO X INTER-MG

15H15: AVAÍ-SC X ARAGUAINENSE-TO

15H15: AMÉRICA-MG X PIAUÍ-PI

15H15: VILA NOVA-GO X FALCON-SE

15H15: NÁUTICO-PE X ARAGUACEMA-TO

16H45: XV JAÚ-SP X PICOS-PI

17H00: ITAPIRENSE-SP X AMERICA-RJ

17H00: BAHIA-BA X SERGIPE-SE

19H00: SÃO PAULO-SP X SERRA BRANCA-PB

19H15: ATLÉTICO-GO X PORTUGUESA DESP-SP

19H15: SANTO ANDRÉ-SP X RIO BRANCO-AC

21H30: CORINTHIANS-SP X GAZIN-RO

AMANHÃ

08H45: REFERÊNCIA-SP X BOAVISTA-RJ

11H00: SPORT-PE X CASCAVEL-PR

12H45: GUARATINGUETÁ-SP X PORTO VITÓRIA-ES

12H45: JUVENTUS-SP X TRINDADE-GO

14H45: EC SÃO BERNARDO-SP X ZUMBI-AL

15H00: GRÊMIO-RS X VIT. DA CONQUISTA-BA

15H00: CEARÁ-CE X AA. PORTUGUESA-SP

16H45: ITUANO-SP X SÃO BENTO-SP

17H00: FLAMENGO-RJ X CRUZEIRO-PB

19H00: FORTALEZA-CE X CARAJÁS-PA

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