COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

02/01
15H45: SÃO CARLOS-SP 2X1 IMPERATRIZ-MA
16h45: Mirassol-SP 2x1 Rio Branco-ES
18h00: Cruzeiro-MG 1x1 Real Brasília-DF
19h00: Criciúma-SC 1X0 Capitão Poço-PA
19h15: Votuporanguense-SP 2 x 0 Floresta-CE
21h30: BOTAFOGO-RJ 2x0 Fast-AM
ONTEM
12H45: COMERCIAL RP-SP 1X0 RETRÔ-PE
13H00: TANABI-SP 0X6 OPERÁRIO-PR
13H00: BANDEIRANTE-SP 2X1 TUNA LUSO-PA
13h00: TUPÃ-SP 1x0 BRASILIENSE-DF
13h00: Desp. Brasil-sp 3x0 DOM BOSCO-MT
15H00: VITÓRIA-BA 2X0 SÃO JOSÉ-RS
15H15: SANTA CRUZ-PE 5X0 FORÇA E LUZ-RN
15H15: AZURIZ-PR 3X3 BOTAFOGO-SP
15H15: CRB-AL 0X3 ÁGUA SANTA-SP
15h15: CORITIBA-PR 2X1 HERCÍLIO LUZ-SC
15H45: OESTE-SP 1X1 SANTA CRUZ-AC
16H00: COMERCIAL FC-SP 0X1 JUVENTUDE-RS
16h45: LINENSE-SP 5X2 COIMBRA-MG
17H45: FERROVIÁRIA-SP 8X0 JACIOBÁ-AL
18H00: PALMEIRAS-SP 9X0 NÁUTICO-RR
18H15: AMÉRICA-RN 1X1 OPERÁRIO-MS
19H00: FLUMiNENSE-RJ 2X1 INTER LIMEIRA-SP
19h15: FRANCANA-SP 1 X 1 NOVA IGUAÇU-RJ
19h30: AUDAX-SP X MAGAZÃO-AP*
20H00: SANTOS-SP X TIROL-CE*
21H30: ATLÉTICO-MG X GUARANI-SP*
21H45: ATHLETICO-PR X FERROVIÁRIO-AC*
HOJE
12H45: FLAMENGO-SP X BARRA-SC
12H45: NACIONAL-SP X CANAÃ-DF
13H00: CUIABÁ-MT X PONTE PRETA-SP
13H00: VOTORATY-SP X GENUS-RO
13H00: TAUBATÉ-SP X MARCÍLIO DIAS-SC
13H00: SUZANO-SP X BRAGANTINO-SP
13H00: SERRA-SP X ESTRELA DE MARÇO-BA
13H00: ASTER-SP X DOURADOS-MS
13H00: IBRACHINA-SP X MONTE RORAIMA-RR
14H45: CAPIVARIANO-SP X MADUREIRA-RJ
15h00: INTERNACIONAL-RS X AMÉRICA-SE
15h00: VASCO-RJ X XV PIRACICABA-SP
15H15: SANTA FÉ-SP X IAPE-MA
15H15: ABC-RN X NOVORIZONTINO-SP
15H15: GOIÁS-GO X INTER-MG
15H15: AVAÍ-SC X ARAGUAINENSE-TO
15H15: AMÉRICA-MG X PIAUÍ-PI
15H15: VILA NOVA-GO X FALCON-SE
15H15: NÁUTICO-PE X ARAGUACEMA-TO
16H45: XV JAÚ-SP X PICOS-PI
17H00: ITAPIRENSE-SP X AMERICA-RJ
17H00: BAHIA-BA X SERGIPE-SE
19H00: SÃO PAULO-SP X SERRA BRANCA-PB
19H15: ATLÉTICO-GO X PORTUGUESA DESP-SP
19H15: SANTO ANDRÉ-SP X RIO BRANCO-AC
21H30: CORINTHIANS-SP X GAZIN-RO
AMANHÃ
08H45: REFERÊNCIA-SP X BOAVISTA-RJ
11H00: SPORT-PE X CASCAVEL-PR
12H45: GUARATINGUETÁ-SP X PORTO VITÓRIA-ES
12H45: JUVENTUS-SP X TRINDADE-GO
14H45: EC SÃO BERNARDO-SP X ZUMBI-AL
15H00: GRÊMIO-RS X VIT. DA CONQUISTA-BA
15H00: CEARÁ-CE X AA. PORTUGUESA-SP
16H45: ITUANO-SP X SÃO BENTO-SP
17H00: FLAMENGO-RJ X CRUZEIRO-PB
19H00: FORTALEZA-CE X CARAJÁS-PA