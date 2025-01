Artur Jorge se despede; André Jardine fica distante

Novo técnico do Al-Rayyan, do Catar, Artur Jorge publicou uma carta de despedida em sua conta no Instagram. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, o português exaltou o trabalho realizado e disse que a saída foi de comum acordo entre as partes.

"Termina a minha ligação de trabalho com o Botafogo. Eternamente grato a este gigante Botafogo e seguro de que a sua estrela, que hoje não mais é solitária, me acompanha por toda a vida. Obrigado a todos. Obrigado, campeões. Não há história sem coragem... Por vezes, até a de mudar de onde estamos bem", escreveu.

Para substituir Artur Jorge, o principal alvo é André Jardine, mas a missão não será tão fácil. A proposta de duas temporadas não balançou o profissional. O treinador analisa com muito cuidado por conta até mesmo da idolatria no América México. Uma resposta deverá ser dada em breve.