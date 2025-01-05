COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
12H45: FLAMENGO-SP 1 X 0 BARRA-SC
12H45: NACIONAL-SP 1 X 1 CANAÃ-DF
13H00: CUIABÁ-MT 0 X 1 PONTE PRETA-SP
13H00: VOTORATY-SP 2 X 0 GENUS-RO
13H00: TAUBATÉ-SP 2 X 3 MARCÍLIO DIAS-SC
13H00: SUZANO-SP 0 X 2 BRAGANTINO-SP
13H00: SERRA-SP 2 X 1 ESTRELA DE MARÇO-BA
13H00: ASTER-SP 4 X 1 DOURADOS-MS
13H00: IBRACHINA-SP 3 X 1 MONTE RORAIMA-RR
14H45: CAPIVARIANO-SP 1 X 0 MADUREIRA-RJ
15h00: INTERNACIONAL-RS 0 X 1 AMÉRICA-SE
15h00: VASCO-RJ 1 X 1 XV PIRACICABA-SP
15H15: SANTA FÉ-SP 0 X 2 IAPE-MA
15H15: ABC-RN 0 X 5 NOVORIZONTINO-SP
15H15: GOIÁS-GO 1 X 0 INTER-MG
15H15: AVAÍ-SC 1 X 0 ARAGUAINENSE-TO
15H15: AMÉRICA-MG 2 X 0 PIAUÍ-PI
15H15: VILA NOVA-GO 1 X 1 FALCON-SE
15H15: NÁUTICO-PE 3 X 1 ARAGUACEMA-TO
16H45: XV JAÚ-SP 3 X 0 PICOS-PI
17H00: ITAPIRENSE-SP 1 X 2 AMERICA-RJ
17H00: BAHIA-BA 2 X 0 SERGIPE-SE
19H00: SÃO PAULO-SP X SERRA BRANCA-PB*
19H15: ATLÉTICO-GO X PORTUGUESA DESP-SP*
19H15: SANTO ANDRÉ-SP X RIO BRANCO-AC*
21H30: CORINTHIANS-SP X GAZIN-RO*
HOJE
08H45: REFERÊNCIA-SP X BOAVISTA-RJ
11H00: SPORT-PE X CASCAVEL-PR
12H45: GUARATINGUETÁ-SP X PORTO VITÓRIA-ES
12H45: JUVENTUS-SP X TRINDADE-GO
14H45: EC SÃO BERNARDO-SP X ZUMBI-AL
15H00: GRÊMIO-RS X VIT. DA CONQUISTA-BA
15H00: CEARÁ-CE X AA. PORTUGUESA-SP
16H00: MIRASSOL-SP X CAPITÃO POÇO (PA)
16h45: VOTUPORANGUENSE-SP X FAST-AM
16H45: ITUANO-SP X SÃO BENTO-SP
17H00: FLAMENGO-RJ X CRUZEIRO-PB
18H15: RIO BRANCO-ES x CRICIÚMA-SC
19H00: FORTALEZA-CE X CARAJÁS-PA
19H00: FLORESTA-CE X BOTAFOGO-RJ
19h15: SÃO CARLOS-SP X REAL BRASÍLIA-DF
21h30: IMPERATRIZ-MA X CRUZEIRO-MG
AMANHÃ
12H15: COMERCIAL RP-SP X SÃO JOSÉ-RS
13H00: TANABI-SP X FORÇA E LUZ-RN
13H00: BANDEIRANTE-SP X BOTAFOGO-SP
13H00: TUPÃ-SP X ÁGUA SANTA-SP
13H00: COMERCIAL FC-SP X OPERÁRIO-MS
13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP X HERCÍLIO LUZ-SC
15H00: FRANCANA-SP X GUARANI-SP
15H00: RETRÔ-PE X VITÓRIA-BA
15H15: OPERÁRIO-PR X SANTA CRUZ-PE
15H15: TUNA LUSO-PA X AZURIZ-PR
15H15: BRASILIENSE-DF X CRB-AL
15H15: JUVENTUDE-RS X AMÉRICA-RN
15H15: DOM BOSCO-MT X CORITIBA-PR
16H15: LINENSE-SP X INTER LIMEIRA
17H15: NOVA IGUAÇU-RJ X ATLÉTICO-MG
17H15: FERROVIÁRIA-SP X TIROL-CE
18H15: AUDAX-SP X FERROVIÁRIO-CE
18H30: COIMBRA-MG X FLUMINENSE-RJ
19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP
19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR
20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR
21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP