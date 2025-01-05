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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

12H45: FLAMENGO-SP 1 X 0 BARRA-SC

12H45: NACIONAL-SP 1 X 1 CANAÃ-DF

13H00: CUIABÁ-MT 0 X 1 PONTE PRETA-SP

13H00: VOTORATY-SP 2 X 0 GENUS-RO

13H00: TAUBATÉ-SP 2 X 3 MARCÍLIO DIAS-SC

13H00: SUZANO-SP 0 X 2 BRAGANTINO-SP

13H00: SERRA-SP 2 X 1 ESTRELA DE MARÇO-BA

13H00: ASTER-SP 4 X 1 DOURADOS-MS

13H00: IBRACHINA-SP 3 X 1 MONTE RORAIMA-RR

14H45: CAPIVARIANO-SP 1 X 0 MADUREIRA-RJ

15h00: INTERNACIONAL-RS 0 X 1 AMÉRICA-SE

15h00: VASCO-RJ 1 X 1 XV PIRACICABA-SP

15H15: SANTA FÉ-SP 0 X 2 IAPE-MA

15H15: ABC-RN 0 X 5 NOVORIZONTINO-SP

15H15: GOIÁS-GO 1 X 0 INTER-MG

15H15: AVAÍ-SC 1 X 0 ARAGUAINENSE-TO

15H15: AMÉRICA-MG 2 X 0 PIAUÍ-PI

15H15: VILA NOVA-GO 1 X 1 FALCON-SE

15H15: NÁUTICO-PE 3 X 1 ARAGUACEMA-TO

16H45: XV JAÚ-SP 3 X 0 PICOS-PI

17H00: ITAPIRENSE-SP 1 X 2 AMERICA-RJ

17H00: BAHIA-BA 2 X 0 SERGIPE-SE

19H00: SÃO PAULO-SP X SERRA BRANCA-PB*

19H15: ATLÉTICO-GO X PORTUGUESA DESP-SP*

19H15: SANTO ANDRÉ-SP X RIO BRANCO-AC*

21H30: CORINTHIANS-SP X GAZIN-RO*

HOJE

08H45: REFERÊNCIA-SP X BOAVISTA-RJ

11H00: SPORT-PE X CASCAVEL-PR

12H45: GUARATINGUETÁ-SP X PORTO VITÓRIA-ES

12H45: JUVENTUS-SP X TRINDADE-GO

14H45: EC SÃO BERNARDO-SP X ZUMBI-AL

15H00: GRÊMIO-RS X VIT. DA CONQUISTA-BA

15H00: CEARÁ-CE X AA. PORTUGUESA-SP

16H00: MIRASSOL-SP X CAPITÃO POÇO (PA)

16h45: VOTUPORANGUENSE-SP X FAST-AM

16H45: ITUANO-SP X SÃO BENTO-SP

17H00: FLAMENGO-RJ X CRUZEIRO-PB

18H15: RIO BRANCO-ES x CRICIÚMA-SC

19H00: FORTALEZA-CE X CARAJÁS-PA

19H00: FLORESTA-CE X BOTAFOGO-RJ

19h15: SÃO CARLOS-SP X REAL BRASÍLIA-DF

21h30: IMPERATRIZ-MA X CRUZEIRO-MG

AMANHÃ

12H15: COMERCIAL RP-SP X SÃO JOSÉ-RS

13H00: TANABI-SP X FORÇA E LUZ-RN

13H00: BANDEIRANTE-SP X BOTAFOGO-SP

13H00: TUPÃ-SP X ÁGUA SANTA-SP

13H00: COMERCIAL FC-SP X OPERÁRIO-MS

13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP X HERCÍLIO LUZ-SC

15H00: FRANCANA-SP X GUARANI-SP

15H00: RETRÔ-PE X VITÓRIA-BA

15H15: OPERÁRIO-PR X SANTA CRUZ-PE

15H15: TUNA LUSO-PA X AZURIZ-PR

15H15: BRASILIENSE-DF X CRB-AL

15H15: JUVENTUDE-RS X AMÉRICA-RN

15H15: DOM BOSCO-MT X CORITIBA-PR

16H15: LINENSE-SP X INTER LIMEIRA

17H15: NOVA IGUAÇU-RJ X ATLÉTICO-MG

17H15: FERROVIÁRIA-SP X TIROL-CE

18H15: AUDAX-SP X FERROVIÁRIO-CE

18H30: COIMBRA-MG X FLUMINENSE-RJ

19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP

19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR

20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR

21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP

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