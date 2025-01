Mike Tyson supera depressão após derrota para Jake Paul em uma ilha do Caribe com a família

Mike Tyson parece ter superado a depressão que afirmou ter sofrido após a derrota para Jake Paul em 15 de novembro, por pontos, em Dallas. O ex-campeão mundial dos pesos pesados foi visto em St Barths, uma ilha do Caribe, durante o período de fim de ano com a família.

Tyson foi fotografado por vários meios de comunicação dos Estados Unidos ao lado da mulher Lakiha. O casal, que está junto desde 2009, estava entre os "quem é quem" que ganharam um cobiçado ingresso para o "The Saint Barths Dinner by Gala One" no fim de semana passado.

O jantar hiperexclusivo, somente para convidados foi realizado no glamouroso hotel cinco estrelas Eden Rock, onde Tyson se misturou com outros convidados ilustres.

O casal transformou sua noite em um evento familiar ao comparecer com sua filha, Milan, de 16 anos. O trio chamou a atenção na entrada do evento. Tyson vestiu uma camisa colorida de estilo havaiano e calças brancas. Muito sorridente, dançou bastante.