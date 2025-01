Celta evita vexame na Copa do Rei com virada nos acréscimos, Sociedad avança e Valladolid cai

A Copa do Rei da Espanha conheceu neste domingo mais cinco integrantes das oitavas de final. Deles, três atuam na elite do Campeonato Espanha e veem na competição eliminatória uma chance de conquista: Real Sociedad, Celta de Vigo, que evitou o vexame com virada nos acréscimos, e o Leganes. Já Valladolid e Las Palmas decepcionaram.

Hoje o 11º colocado do Espanhol, o Celta entrou como favorito diante do Racing Santander, o terceiro da divisão de acesso, mas teve enorme trabalho na casa do oponente. O primeiro tempo terminou 1 a 1, com Martin abrindo o placar aos mandante e Gonzales empatando.

A expulsão de Perez com 35 minutos, tinha tudo para deixar a vida do Celta mais tranquila, mas um gol contra de Rodríguez recolocou o Racing na frente. Os mandantes se fecharam na defesa e pareciam firmes no propósito de segurar o resultado. Mas tudo mudou no fim. Castro, contra as próprias redes, deixou tudo igual aos 41 minutos. Aos 47, Gonzales anotou o segundo no jogo e definiu a dura vaga ao Celta.

Bem no Espanhol e figurando na sétima colocação, a Real Sociedad esbarrou na defesa do Ponferradina na etapa inicial, mas buscou o triunfo por 2 a 0 na etapa final, com gols de Oyarzabal e Méndez para se garantir entre os 16 melhores.

Lutando contra a queda, o 15º colocado Leganes deu importante passe ao superar, longe de seus domínios, o Cartagena, por 2 a 1, de virada. Muñoz fez 1 a 0 com apenas 17 minutos, mas Haddadi e Daniel Raba definiram a classificação.

Já o lanterna Valladolid confirmou a má fase ao ser eliminado pelo Ourense, líder da terceira divisão espanhola, com derrota por 3 a 2, mesmo estando duas vezes em vantagem no duelo fora de casa. Raul Moro abriu o marcador para os visitantes e Amallah fez 2 a 1 após Noriega ter empatado.

O jogo elétrico do primeiro tempo foi ao intervalo com 2 a 2 no placar após Ramos deixar sua marca. Sanchez, no começo da etapa final, definiu o grande triunfo do Ourense, que após ficar em vantagem soube defender o resultado.

Outro time da elite da Espanha que acabou se despedindo foi o Las Palmas, atualmente na 13ª colocação. E de maneira vexatória, sofrendo goleada de 4 a 0 na visita ao Elche. Mendoza, Afengruber, Salinas e Mercau definiram a surra.