COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
08H45: REFERÊNCIA-SP 2 X 1 BOAVISTA-RJ
11H00: SPORT-PE 1 X 0 CASCAVEL-PR
12H45: GUARATINGUETÁ-SP 0 X 2 PORTO VITÓRIA-ES
12H45: JUVENTUS-SP 1 X 0 TRINDADE-GO
14H45: EC SÃO BERNARDO-SP 0 X 2 ZUMBI-AL
15H00: GRÊMIO-RS 4 X 0 VIT. DA CONQUISTA-BA
15H00: CEARÁ-CE 2 X 1 AA. PORTUGUESA-SP
16H00: MIRASSOL-SP 3 X 2 CAPITÃO POÇO (PA)
16h45: VOTUPORANGUENSE-SP 3 X 2 FAST-AM
16H45: ITUANO-SP 2 X 2 SÃO BENTO-SP
17H00: FLAMENGO-RJ 5 X 0 CRUZEIRO-PB
18H15: RIO BRANCO-ES 1 x 3 CRICIÚMA-SC
19H00: FORTALEZA-CE 2 X 2 CARAJÁS-PA
19H00: FLORESTA-CE 0 X 1 BOTAFOGO-RJ
19h15: SÃO CARLOS-SP X REAL BRASÍLIA-DF*
21h30: IMPERATRIZ-MA X CRUZEIRO-MG*
HOJE
12H15: COMERCIAL RP-SP X SÃO JOSÉ-RS
13H00: TANABI-SP X FORÇA E LUZ-RN
13H00: BANDEIRANTE-SP X BOTAFOGO-SP
13H00: TUPÃ-SP X ÁGUA SANTA-SP
13H00: COMERCIAL FC-SP X OPERÁRIO-MS
13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP X HERCÍLIO LUZ-SC
15H00: FRANCANA-SP X GUARANI-SP
15H00: RETRÔ-PE X VITÓRIA-BA
15H15: OPERÁRIO-PR X SANTA CRUZ-PE
15H15: TUNA LUSO-PA X AZURIZ-PR
15H15: BRASILIENSE-DF X CRB-AL
15H15: JUVENTUDE-RS X AMÉRICA-RN
15H15: DOM BOSCO-MT X CORITIBA-PR
16H15: LINENSE-SP X INTER LIMEIRA
17H15: NOVA IGUAÇU-RJ X ATLÉTICO-MG
17H15: FERROVIÁRIA-SP X TIROL-CE
18H15: AUDAX-SP X FERROVIÁRIO-CE
18H30: COIMBRA-MG X FLUMINENSE-RJ
19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP
19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR
20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR
21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP
AMANHÃ
21H45: NACIONAL-SP X XV PIRACICABA-SP
13H00: SANTA FÉ-SP X PONTE PRETA-SP
13H00: VOTORATY-SP X NOVORIXONTINO-SP
13H00: TAUBATÉ-SP X INTER-MG
13H00: SUZANO-SP X ARAGUAINENSE-TO
13H00: SFERA-SP X PIAUÍ-PI
13H00: ASTER-SP X FALCON-SE
13H00: BARRA-SC X INTERNACIONAL-RS
13H00: IBRACHINA-SP X ARAGUACEMA-TO
14H45: SANTO ANDRÉ-SP X GAZIN-RO
15H00: CANAÃ-DF X VASCO-RJ
15H15: IAPE-MA X CUIABÁ-MT
15H15: GENUS-RO X ABC-RN
15H15: MARCÍLIO DIAS-SC X GOIÁS-GO
15H15: BRAGANTINO-SP X AVAÍ-SC
15H15: EST. DE MARÇO-BA X AMÉRICA-MG
15H15: DOURADOS-MS X VILA NOVA-GO
15H15: FLAMENGO-SP X AMÉRICA-SE
15H15: MONTE RORAIMA-RR X NÁUTICO-PE
16H45: XV JAÚ-SP X SERRA BRANCA-PB
16H45: ITAPIRENSE-SP X PORTUGUESA DESP-SP
17H00: RIO BRANCO-AC X CORINTHIANS-SP
19H00: PICOS-PI X SÃO PAULO-SP
19H00: AMERICA-RJ X ATLÉTICO-GO
19H15: CAPIVARIANO-SP X SERGIPE-SE
21H30: MADUREIRA-RJ X BAHIA-BA