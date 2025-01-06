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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

08H45: REFERÊNCIA-SP 2 X 1 BOAVISTA-RJ

11H00: SPORT-PE 1 X 0 CASCAVEL-PR

12H45: GUARATINGUETÁ-SP 0 X 2 PORTO VITÓRIA-ES

12H45: JUVENTUS-SP 1 X 0 TRINDADE-GO

14H45: EC SÃO BERNARDO-SP 0 X 2 ZUMBI-AL

15H00: GRÊMIO-RS 4 X 0 VIT. DA CONQUISTA-BA

15H00: CEARÁ-CE 2 X 1 AA. PORTUGUESA-SP

16H00: MIRASSOL-SP 3 X 2 CAPITÃO POÇO (PA)

16h45: VOTUPORANGUENSE-SP 3 X 2 FAST-AM

16H45: ITUANO-SP 2 X 2 SÃO BENTO-SP

17H00: FLAMENGO-RJ 5 X 0 CRUZEIRO-PB

18H15: RIO BRANCO-ES 1 x 3 CRICIÚMA-SC

19H00: FORTALEZA-CE 2 X 2 CARAJÁS-PA

19H00: FLORESTA-CE 0 X 1 BOTAFOGO-RJ

19h15: SÃO CARLOS-SP X REAL BRASÍLIA-DF*

21h30: IMPERATRIZ-MA X CRUZEIRO-MG*

HOJE

12H15: COMERCIAL RP-SP X SÃO JOSÉ-RS

13H00: TANABI-SP X FORÇA E LUZ-RN

13H00: BANDEIRANTE-SP X BOTAFOGO-SP

13H00: TUPÃ-SP X ÁGUA SANTA-SP

13H00: COMERCIAL FC-SP X OPERÁRIO-MS

13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP X HERCÍLIO LUZ-SC

15H00: FRANCANA-SP X GUARANI-SP

15H00: RETRÔ-PE X VITÓRIA-BA

15H15: OPERÁRIO-PR X SANTA CRUZ-PE

15H15: TUNA LUSO-PA X AZURIZ-PR

15H15: BRASILIENSE-DF X CRB-AL

15H15: JUVENTUDE-RS X AMÉRICA-RN

15H15: DOM BOSCO-MT X CORITIBA-PR

16H15: LINENSE-SP X INTER LIMEIRA

17H15: NOVA IGUAÇU-RJ X ATLÉTICO-MG

17H15: FERROVIÁRIA-SP X TIROL-CE

18H15: AUDAX-SP X FERROVIÁRIO-CE

18H30: COIMBRA-MG X FLUMINENSE-RJ

19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP

19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR

20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR

21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP

AMANHÃ

21H45: NACIONAL-SP X XV PIRACICABA-SP

13H00: SANTA FÉ-SP X PONTE PRETA-SP

13H00: VOTORATY-SP X NOVORIXONTINO-SP

13H00: TAUBATÉ-SP X INTER-MG

13H00: SUZANO-SP X ARAGUAINENSE-TO

13H00: SFERA-SP X PIAUÍ-PI

13H00: ASTER-SP X FALCON-SE

13H00: BARRA-SC X INTERNACIONAL-RS

13H00: IBRACHINA-SP X ARAGUACEMA-TO

14H45: SANTO ANDRÉ-SP X GAZIN-RO

15H00: CANAÃ-DF X VASCO-RJ

15H15: IAPE-MA X CUIABÁ-MT

15H15: GENUS-RO X ABC-RN

15H15: MARCÍLIO DIAS-SC X GOIÁS-GO

15H15: BRAGANTINO-SP X AVAÍ-SC

15H15: EST. DE MARÇO-BA X AMÉRICA-MG

15H15: DOURADOS-MS X VILA NOVA-GO

15H15: FLAMENGO-SP X AMÉRICA-SE

15H15: MONTE RORAIMA-RR X NÁUTICO-PE

16H45: XV JAÚ-SP X SERRA BRANCA-PB

16H45: ITAPIRENSE-SP X PORTUGUESA DESP-SP

17H00: RIO BRANCO-AC X CORINTHIANS-SP

19H00: PICOS-PI X SÃO PAULO-SP

19H00: AMERICA-RJ X ATLÉTICO-GO

19H15: CAPIVARIANO-SP X SERGIPE-SE

21H30: MADUREIRA-RJ X BAHIA-BA

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