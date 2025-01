Denílson é anunciado pela Globo e vai participar de novo programa dominical da SporTV

Depois de 14 anos na Band, o pentacampeão Denílson foi anunciado nesta segunda-feira, como novo reforço da cobertura esportiva da Rede Globo. De acordo com a emissora carioca, o ex-atacante de 47 anos vai participar de um novo programa de domingo da SporTV, além de integrar a edição paulista do Globo Esporte. Ele também vai fazer o pré-jogo em dias de partida da seleção brasileira.

"Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de maneira leve e bem-humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país. A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade de continuar evoluindo", disse o jogador em comunicado divulgado pela Globo.

Segundo o texto, a nova atração dominical da SporTV será transmitida no período da noite e estreia ainda no primeiro semestre de 2025. O formato trará comentários "leves e informativos" sobre os destaques da rodada. Já as participações de Denílson no Globo Esporte paulista serão semanais, ao lado do apresentador e também recém-contratado Fred Bruno, conhecido por seu trabalho no Desimpedidos e pela participação no Big Brother Brasil.

"Tenho certeza de que vou crescer muito como comunicador aqui, esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025", afirmou Denílson.

O ex-atacante de Palmeiras, São Paulo e Real Betis deixou a Band no final de dezembro, após 14 anos. Ele era um dos principais nomes do Jogo Aberto, apresentado por Renata Fan. Também participou de transmissões de Copas do Mundo e Olimpíada e trabalhava tanto na televisão quanto na rádio BandNews FM. Além disso, mantém o podcast Denílson Show no YouTube, junto com o jornalista Chico Garcia.