Flamengo conta com Pablo para 2025

Após retornar ao Flamengo, o zagueiro Pablo faz parte dos planos do clube para 2025. De acordo com o portal Coluna do Fla, a diretoria rubro-negra conta com o jogador de 33 anos e não pretende negociá-lo com outra equipe neste momento.

A situação é diferente do ano passado, quando Pablo foi cedido por empréstimo ao Botafogo. No Alvinegro, o zagueiro sofreu com lesões e entrou em campo apenas uma vez.

Pablo se reapresentou ao Flamengo no dia 28 de dezembro e integrará a equipe alternativa que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. No último domingo, ele formou a zaga titular com Cleiton no jogo-treino contra o Maricá, no Ninho do Urubu.