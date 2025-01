Carlinhos pode vazar

O Flamengo pode perder mais um jogador nesta janela de transferências. O Vitória tem interesse na contratação do atacante Carlinhos e já iniciou as conversas com o estafe do atleta. A informação foi dada pelo Goal.

Carlinhos já treina junto ao elenco alternativo do Flamengo, que iniciará o Campeonato Carioca. O atacante foi um dos destaques do Estadual do ano passado pelo Nova Iguaçu e terminou a competição como vice-artilheiro, com oito gols, atrás apenas de Pedro, seu atual companheiro, que marcou 11.

Apesar de ser um jogador que agradava ao Tite, técnico do Flamengo em grande parte da temporada passada, Carlinhos disputou apenas 16 jogos com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.

O atacante é, até o momento, o único centroavante do elenco principal à disposição do Flamengo. O clube, afinal, não renovou contrato com Gabigol, que fechou com o Cruzeiro. Além disso, Pedro ainda se recupera de grave lesão no ligamento do joelho e deve voltar somente para o Super Mundial de Clubes.