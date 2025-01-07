COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
12H15: COMERCIAL RP-SP 0 X 2 SÃO JOSÉ-RS
13H00: TANABI-SP 3 X 2 FORÇA E LUZ-RN
13H00: BANDEIRANTE-SP 0 X 3 BOTAFOGO-SP
13H00: TUPÃ-SP 1 X 3 ÁGUA SANTA-SP
13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP 2 X 2 HERCÍLIO LUZ-SC
15H00: FRANCANA-SP 0 X 5 GUARANI-SP
15H00: RETRÔ-PE 1 X 1 VITÓRIA-BA
15H15: OPERÁRIO-PR 2 X 1 SANTA CRUZ-PE
15H15: TUNA LUSO-PA 1 X 2 AZURIZ-PR
15H15: BRASILIENSE-DF 1 X 2 CRB-AL
15H15: DOM BOSCO-MT 0 X 0 CORITIBA-PR
16H00 COMERCIAL DO TIETÊ 3 X 1 OPERÁRIO DE CAARAPÓ
16H15: LINENSE-SP 1 X 0 INTER LIMEIRA
17H15: NOVA IGUAÇU-RJ 0 X 1 ATLÉTICO-MG
17H15: FERROVIÁRIA-SP 0 X 0 TIROL-CE
18H15: AUDAX-SP 1 X 0 FERROVIÁRIO-CE
18H15: JUVENTUDE 3 X 1 AMÉRICA-RN
18H30: COIMBRA-MG 0 X 5 FLUMINENSE-RJ
19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP*
19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR*
20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR*
21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP*
HOJE
12H45: NACIONAL-SP X XV PIRACICABA-SP
13H00: SANTA FÉ-SP X PONTE PRETA-SP
13H00: VOTORATY-SP X NOVORIXONTINO-SP
13H00: TAUBATÉ-SP X INTER-MG
13H00: SUZANO-SP X ARAGUAINENSE-TO
13H00: SFERA-SP X PIAUÍ-PI
13H00: ASTER-SP X FALCON-SE
13H00: BARRA-SC X INTERNACIONAL-RS
13H00: IBRACHINA-SP X ARAGUACEMA-TO
14H45: SANTO ANDRÉ-SP X GAZIN-RO
15H00: CANAÃ-DF X VASCO-RJ
15H15: IAPE-MA X CUIABÁ-MT
15H15: GENUS-RO X ABC-RN
15H15: MARCÍLIO DIAS-SC X GOIÁS-GO
15H15: BRAGANTINO-SP X AVAÍ-SC
15H15: EST. DE MARÇO-BA X AMÉRICA-MG
15H15: DOURADOS-MS X VILA NOVA-GO
15H15: FLAMENGO-SP X AMÉRICA-SE
15H15: MONTE RORAIMA-RR X NÁUTICO-PE
16H45: XV JAÚ-SP X SERRA BRANCA-PB
16H45: ITAPIRENSE-SP X PORTUGUESA DESP-SP
17H00: RIO BRANCO-AC X CORINTHIANS-SP
19H00: PICOS-PI X SÃO PAULO-SP
19H00: AMERICA-RJ X ATLÉTICO-GO
19H15: CAPIVARIANO-SP X SERGIPE-SE
21H30: MADUREIRA-RJ X BAHIA-BA
AMANHÃ
12H45 GUARANTINGUETÁ-SP X VIT. DA CONQUISTA-MA
12H45 JUVENTUS-SP X AA. PORTUGUESA
13H00 BOAVISTA-RJ X SPORT-PE
14H45 REAL BRASÍLIA X IMPERATRIZ-MA
15H00 PORTO VITÓRIA-ES X GRÊMIO-RS
15H00 TRINDADE-GO X CEARÁ-CE
15H15 REFERÊNCIA-SP X CASCAVEL-PR
16H45 ITUANO-SP X CARAJÁS-PA
16H45 FAST CLUBE-AM X FLORESTA-CE
17H00 SÃO CARLOS-SP X CRUZEIRO-MG
18H45 CAPITÃO POÇO-PA X RIO BRANCO-ES
19H00 VOTUPORANGUENSE-SP X BOTAFOGO-RJ
19H00 SÃO BENTO-SP X FORTALEZA-CE
19H15 EC SÃO BERNARDO-SP X CRUZEIRO-PB
21H00 MIRASSOL-SP X CRICIÚMA-SC
21H30 ZUMBI-AL X FLAMENGO-RJ
* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição