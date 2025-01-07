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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

12H15: COMERCIAL RP-SP 0 X 2 SÃO JOSÉ-RS

13H00: TANABI-SP 3 X 2 FORÇA E LUZ-RN

13H00: BANDEIRANTE-SP 0 X 3 BOTAFOGO-SP

13H00: TUPÃ-SP 1 X 3 ÁGUA SANTA-SP

13H00: DESPORTIVO BRASIL-SP 2 X 2 HERCÍLIO LUZ-SC

15H00: FRANCANA-SP 0 X 5 GUARANI-SP

15H00: RETRÔ-PE 1 X 1 VITÓRIA-BA

15H15: OPERÁRIO-PR 2 X 1 SANTA CRUZ-PE

15H15: TUNA LUSO-PA 1 X 2 AZURIZ-PR

15H15: BRASILIENSE-DF 1 X 2 CRB-AL

15H15: DOM BOSCO-MT 0 X 0 CORITIBA-PR

16H00 COMERCIAL DO TIETÊ 3 X 1 OPERÁRIO DE CAARAPÓ

16H15: LINENSE-SP 1 X 0 INTER LIMEIRA

17H15: NOVA IGUAÇU-RJ 0 X 1 ATLÉTICO-MG

17H15: FERROVIÁRIA-SP 0 X 0 TIROL-CE

18H15: AUDAX-SP 1 X 0 FERROVIÁRIO-CE

18H15: JUVENTUDE 3 X 1 AMÉRICA-RN

18H30: COIMBRA-MG 0 X 5 FLUMINENSE-RJ

19H30: JACIOBÁ-AL X SANTOS-SP*

19H30: OESTE-SP X NÁUTICO-RR*

20H30: MAGAZÃO-AP X ATHLETICO-PR*

21H45: SANTA CRUZ-AC X PALMEIRAS-SP*

HOJE

12H45: NACIONAL-SP X XV PIRACICABA-SP

13H00: SANTA FÉ-SP X PONTE PRETA-SP

13H00: VOTORATY-SP X NOVORIXONTINO-SP

13H00: TAUBATÉ-SP X INTER-MG

13H00: SUZANO-SP X ARAGUAINENSE-TO

13H00: SFERA-SP X PIAUÍ-PI

13H00: ASTER-SP X FALCON-SE

13H00: BARRA-SC X INTERNACIONAL-RS

13H00: IBRACHINA-SP X ARAGUACEMA-TO

14H45: SANTO ANDRÉ-SP X GAZIN-RO

15H00: CANAÃ-DF X VASCO-RJ

15H15: IAPE-MA X CUIABÁ-MT

15H15: GENUS-RO X ABC-RN

15H15: MARCÍLIO DIAS-SC X GOIÁS-GO

15H15: BRAGANTINO-SP X AVAÍ-SC

15H15: EST. DE MARÇO-BA X AMÉRICA-MG

15H15: DOURADOS-MS X VILA NOVA-GO

15H15: FLAMENGO-SP X AMÉRICA-SE

15H15: MONTE RORAIMA-RR X NÁUTICO-PE

16H45: XV JAÚ-SP X SERRA BRANCA-PB

16H45: ITAPIRENSE-SP X PORTUGUESA DESP-SP

17H00: RIO BRANCO-AC X CORINTHIANS-SP

19H00: PICOS-PI X SÃO PAULO-SP

19H00: AMERICA-RJ X ATLÉTICO-GO

19H15: CAPIVARIANO-SP X SERGIPE-SE

21H30: MADUREIRA-RJ X BAHIA-BA

AMANHÃ

12H45 GUARANTINGUETÁ-SP X VIT. DA CONQUISTA-MA

12H45 JUVENTUS-SP X AA. PORTUGUESA

13H00 BOAVISTA-RJ X SPORT-PE

14H45 REAL BRASÍLIA X IMPERATRIZ-MA

15H00 PORTO VITÓRIA-ES X GRÊMIO-RS

15H00 TRINDADE-GO X CEARÁ-CE

15H15 REFERÊNCIA-SP X CASCAVEL-PR

16H45 ITUANO-SP X CARAJÁS-PA

16H45 FAST CLUBE-AM X FLORESTA-CE

17H00 SÃO CARLOS-SP X CRUZEIRO-MG

18H45 CAPITÃO POÇO-PA X RIO BRANCO-ES

19H00 VOTUPORANGUENSE-SP X BOTAFOGO-RJ

19H00 SÃO BENTO-SP X FORTALEZA-CE

19H15 EC SÃO BERNARDO-SP X CRUZEIRO-PB

21H00 MIRASSOL-SP X CRICIÚMA-SC

21H30 ZUMBI-AL X FLAMENGO-RJ

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição

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