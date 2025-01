Santos se reforça fora de campo e apresenta ao time gerente e coordenador de preparação física

O CEO Pedro Martins não escondeu em sua chegada ao Santos que uma das missões era reformular também a diretoria e parte da comissão técnica. E o processo está adiantado. Depois de oficializar o gerente de futebol, Guilherme Sousa, e o assistente técnico César Sampaio, foi a vez de o clube apresentar aos jogadores e aos membros da comissão técnica o novo gerente técnico, Fabrício Vasconcellos, e o coordenador de preparação física, Tulio Flores.

"A ideia é que a gente comece a construir um pouco o que é essa identidade. O Caixinha já está colocando em prática, mas a gente quer que isso seja também um movimento institucional, que consiga traduzir o DNA do Santos não só em palavras, mas em ações, que começam com a equipe profissional e depois desenvolver para as categorias de base e o futebol feminino", disse Pedro Martins ao oficializar os profissionais.

Fabrício Vasconcellos é formado em Educação Física, com pós-graduação em treinamento Esportivo, Mestrado em Ciência da Motricidade e Doutorado em Ciências do Desporto, pela Universidade do Porto, e tem grande experiência em clubes, com passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Athletico-PR e Cruzeiro, além da seleção portuguesa sub-18 em 2022 e 2023.

O profissional explicou suas atribuições do novo cargo no Santos. "O desafio é tentar criar relação entre todas as áreas, para permitir aos atletas e comissão técnica o melhor ambiente, a melhor metodologia", afirmou Fabrício, confiante em sucesso na nova casa.

Já Tulio Flores, formado em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício, Metodologia do Treinamento voltado ao Futebol., foi contratado para reforçar o trabalho de preparação física e reestruturar o Departamento de Performance.

"A ideia é estar muito próximo da comissão técnica, todo dia trocando informações e ajudar a organizar os processos do clube, dando sequência ao que vem sendo feito", frisou.