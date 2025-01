Red Bull Bragantino negocia com volante Nicolás Fonseca do River Plate

O Red Bull Bragantino negocia com uma nova peça para o meio de campo para a temporada de 2025. De olho principalmente no Paulistão, o time paulista está interessado no volante uruguaio Nicolás Fonseca, de 26 anos, que pertence ao River Plate, da Argentina.

As conversas caminham para a contratação em definitivo, mas o negócio ainda não é dado como certo. Existem alguns pontos de divergência entres as partes, que impedem o acerto neste momento.

Italiano naturalizado uruguaio, Fonseca começou atuando na Europa pelo Novara, de sua terra natal. Em 2022, chegou à América do Sul para defender o River Plate do Uruguai, e posteriormente, o Montevideo Wanderers.

No ano passado, foi adquirido pelo River Plate argentino por pouco mais de 2 milhões de euros (perto de R$ 13 milhões). Ao todo, foram 28 jogos, sendo 17 como titular e um gol marcado. Apesar de não ter tido tanto espaço no clube, especialmente na reta final de 2024, Nicolás chegou a ser convocado para defender a seleção uruguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, disputando três partidas.

Até o momento, o Red Bull Bragantino anunciou a contratação dos atacantes Isidro Pitta, Lucas Barbosa e Fernando Santos, e as renovações de Eduardo Sasha e Douglas Mendes.

O Red Bull Bragantino estreia na temporada no dia 16 de janeiro, enfrentando o Corinthians pelo Paulistão, às 19h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.