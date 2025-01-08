COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
12H45 NACIONAL-SP 0 X 1 XV PIRACICABA-SP
13H00 SANTA FÉ-SP 1 X 6 PONTE PRETA-SP
13H00 VOTORATY-SP 0 X 3 NOVORIXONTINO-SP
13H00 TAUBATÉ-SP 1 X 0 INTER-MG
13H00 SUZANO-SP 2 X 0 ARAGUAINENSE-TO
13H00 SFERA-SP 1 X 0 PIAUÍ-PI
13H00 ASTER-SP 0 X 2 FALCON-SE
13H00 BARRA-SC 1 X 0 INTERNACIONAL-RS
13H00 IBRACHINA-SP 7 X 1 ARAGUACEMA-TO
14H45 SANTO ANDRÉ-SP 2 X 0 GAZIN-RO
15H00 CANAÃ-DF 0 X 0 VASCO-RJ
15H15 IAPE-MA 1 X 1 CUIABÁ-MT
15H15 GENUS-RO 0 X 3 ABC-RN
15H15 MARCÍLIO DIAS-SC 2 X 3 GOIÁS-GO
15H15 BRAGANTINO-SP 4 X 3 AVAÍ-SC
15H15 EST. DE MARÇO-BA 0 X 3 AMÉRICA-MG
15H15 DOURADOS-MS 0 X 2 VILA NOVA-GO
15H15 FLAMENGO-SP 2 X 0 AMÉRICA-SE
15H15 MONTE RORAIMA-RR 1 X 2 NÁUTICO-PE
16H45 XV JAÚ-SP 1 X 0 SERRA BRANCA-PB
16H45 ITAPIRENSE-SP 0 X 4 PORTUGUESA DESP-SP
17H00 RIO BRANCO-AC 0 X 3 CORINTHIANS-SP
19H00 PICOS-PI 0 X 7 SÃO PAULO-SP
19H00 AMERICA-RJ 1 X 0 ATLÉTICO-GO
19H15 *CAPIVARIANO-SP X SERGIPE-SE
21H30 *MADUREIRA-RJ X BAHIA-BA
HOJE
12H45 GUARANTINGUETÁ-SP X VIT. DA CONQUISTA-MA
12H45 JUVENTUS-SP X AA. PORTUGUESA
13H00 BOAVISTA-RJ X SPORT-PE
14H45 REAL BRASÍLIA X IMPERATRIZ-MA
15H00 PORTO VITÓRIA-ES X GRÊMIO-RS
15H00 TRINDADE-GO X CEARÁ-CE
15H15 REFERÊNCIA-SP X CASCAVEL-PR
16H45 ITUANO-SP X CARAJÁS-PA
16H45 FAST CLUBE-AM X FLORESTA-CE
17H00 SÃO CARLOS-SP X CRUZEIRO-MG
18H45 CAPITÃO POÇO-PA X RIO BRANCO-ES
19H00 VOTUPORANGUENSE-SP X BOTAFOGO-RJ
19H00 SÃO BENTO-SP X FORTALEZA-CE
19H15 EC SÃO BERNARDO-SP X CRUZEIRO-PB
21H00 MIRASSOL-SP X CRICIÚMA-SC
21H30 ZUMBI-AL X FLAMENGO-RJ
AMANHÃ
12H45 FORÇA E LUZ-RN X OPERÁRIO-PR
13H00 BOTAFOGO-SP X TUNA LUSO-PA
13H00 SÃO JOSÉ-RS X RETRÔ-PE
13H00 ÁGUA SANTA-SP X BRASILIENSE-DF
13H00 OPERÁRIO-MS X JUVENTUDE-RS
13H00 HERCÍLIO LUZ-SC X DOM BOSCO-MT
14H45 NÁUTICO-RR X SANTZ CRUZ-AC
15H00 TANABI-SP X SANTA CRUZ-PE
15H15 BANDEIRANTE-SP X AZURIZ-PR
15H15 COMERCIAL RP-SP X VITÓRIA-BA
15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP X AMÉRICA-RN
15H15 TUPÃ-SP X CRB-AÇ
15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP X CORITIBA-PR
16H45 TIROL-CE X JACIOBÁ-MG
16H45 INTER DE LIMEIRA-SP X COIMBRA-MG
17H00 OESTE-SP X PALMEIRAS-SP
18H45 FERROVIÁRIO-CE X MAZAGÃO-AP
19H00 FERROVIÁRIA-SP X SANTOS-SP
19H00 LINENSE-SP X FLUMINENSE-RJ
19H15 GUARANI-SP X NOVA I GUAÇU-RJ
21H00 AUDAX-SP X ATHLETICO-PR
21H30 FRANCANA-SP X AYLÉTICO-MG
* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição