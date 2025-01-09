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Esportes

COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

12H45 GUARANTINGUETÁ-SP 0 X 0 VIT. DA CONQUISTA-BA

12H45 JUVENTUS-SP 5 X 0 AA. PORTUGUESA-SP

13H00 BOAVISTA-RJ 0 X 5 SPORT-PE

14H45 REAL BRASÍLIA 3 X 1 IMPERATRIZ-MA

15H00 PORTO VITÓRIA-ES 0 X 1 GRÊMIO-RS

15H00 TRINDADE-GO 0 X 3 CEARÁ-CE

15H15 REFERÊNCIA-SP 1 X 0 CASCAVEL-PR

16H45 ITUANO-SP 2 X 1 CARAJÁS-PA

16H45 FAST CLUBE-AM 0 X 4 FLORESTA-CE

17H00 SÃO CARLOS-SP 0 X 2 CRUZEIRO-MG

18H45 CAPITÃO POÇO-PA 2 X 1 RIO BRANCO-ES

19H00 VOTUPORANGUENSE-SP 0 X 1 BOTAFOGO-RJ

19H00 SÃO BENTO-SP 0 X 3 FORTALEZA-CE

19H15 EC SÃO BERNARDO-SP X CRUZEIRO-PB*

21H00 MIRASSOL-SP X CRICIÚMA-SC*

21H30 ZUMBI-AL X FLAMENGO-RJ*

HOJE

12H45 FORÇA E LUZ-RN X OPERÁRIO-PR

13H00 BOTAFOGO-SP X TUNA LUSO-PA

13H00 SÃO JOSÉ-RS X RETRÔ-PE

13H00 ÁGUA SANTA-SP X BRASILIENSE-DF

13H00 OPERÁRIO-MS X JUVENTUDE-RS

13H00 HERCÍLIO LUZ-SC X DOM BOSCO-MT

14H45 NÁUTICO-RR X SANTA CRUZ-AC

15H00 TANABI-SP X SANTA CRUZ-PE

15H15 BANDEIRANTE-SP X AZURIZ-PR

15H15 COMERCIAL RP-SP X VITÓRIA-BA

15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP X AMÉRICA-RN

15H15 TUPÃ-SP X CRB-AL

15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP X CORITIBA-PR

16H45 TIROL-CE X JACIOBÁ-MG

16H45 INTER DE LIMEIRA-SP X COIMBRA-MG

17H00 OESTE-SP X PALMEIRAS-SP

18H45 FERROVIÁRIO-CE X MAZAGÃO-AP

19H00 FERROVIÁRIA-SP X SANTOS-SP

19H00 LINENSE-SP X FLUMINENSE-RJ

19H15 GUARANI-SP X NOVA IGUAÇU-RJ

21H00 AUDAX-SP X ATHLETICO-PR

21H30 FRANCANA-SP X ATLÉTICO-MG

AMANHÃ

8H45 AMÉRICA-SE X BARRA-SC

11H00 FLAMENGO-SP X INTERNACIONAL-RS

12H45 XV PIRACICABA-SP X CANAÃ-DF

13H00 PONTE PRETA-SP X IAPE-MA

13H00 NOVORIZONTINO-SP X GENUS-RO

13H00 INTER DE MINAS-MG X MARCÍLIO DIAS-SC

13H00 UNIÃO-TO X BRAGANTINO-SP

13H00 PIAUÍ-PI X ESTRELA DE MARÇO-BA

13H00 ARAGUACEMA-TO X MONTE RORAIMA-RR

14H45 PORTO VELHO-RO X RIO BRANCO-AC

15H00 NACIONAL-SP X VASCO-RJ

15H15 SANTA FÉ-SP X CUIABÁ-MT

15H15 VOTORATY-SP X ABC-RN

15H15 TAUBATÉ-SP X GOIÁS-GO

15H15 SUZANO-SP X AVAÍ-SC

15H15 SFERA-SP X AMÉRICA-MG

15H15 ASTER-SP X VILA NOVA-GO

15H15 IBRACHINA-SP X NÁUTICO-PE

16H45 PORTUGUESA-SP X AMERICA-RJ

16H45 SERGIPE-SE X MADUREIRA-RJ

17H00 SANTO ANDRÉ-SP X CORINTHIANS-SP

19H00 ITAPIRENSE-SP X ATLÉTICO-GO

19H00 CAPIVARIANO-SP X BAHIA-BA

19H15 SERRA BRANCA-PB X PICOS-PI

21H30 XV DE JAÚ-SP X SÃO PAULO-SP

* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição

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