COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
12H45 GUARANTINGUETÁ-SP 0 X 0 VIT. DA CONQUISTA-BA
12H45 JUVENTUS-SP 5 X 0 AA. PORTUGUESA-SP
13H00 BOAVISTA-RJ 0 X 5 SPORT-PE
14H45 REAL BRASÍLIA 3 X 1 IMPERATRIZ-MA
15H00 PORTO VITÓRIA-ES 0 X 1 GRÊMIO-RS
15H00 TRINDADE-GO 0 X 3 CEARÁ-CE
15H15 REFERÊNCIA-SP 1 X 0 CASCAVEL-PR
16H45 ITUANO-SP 2 X 1 CARAJÁS-PA
16H45 FAST CLUBE-AM 0 X 4 FLORESTA-CE
17H00 SÃO CARLOS-SP 0 X 2 CRUZEIRO-MG
18H45 CAPITÃO POÇO-PA 2 X 1 RIO BRANCO-ES
19H00 VOTUPORANGUENSE-SP 0 X 1 BOTAFOGO-RJ
19H00 SÃO BENTO-SP 0 X 3 FORTALEZA-CE
19H15 EC SÃO BERNARDO-SP X CRUZEIRO-PB*
21H00 MIRASSOL-SP X CRICIÚMA-SC*
21H30 ZUMBI-AL X FLAMENGO-RJ*
HOJE
12H45 FORÇA E LUZ-RN X OPERÁRIO-PR
13H00 BOTAFOGO-SP X TUNA LUSO-PA
13H00 SÃO JOSÉ-RS X RETRÔ-PE
13H00 ÁGUA SANTA-SP X BRASILIENSE-DF
13H00 OPERÁRIO-MS X JUVENTUDE-RS
13H00 HERCÍLIO LUZ-SC X DOM BOSCO-MT
14H45 NÁUTICO-RR X SANTA CRUZ-AC
15H00 TANABI-SP X SANTA CRUZ-PE
15H15 BANDEIRANTE-SP X AZURIZ-PR
15H15 COMERCIAL RP-SP X VITÓRIA-BA
15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP X AMÉRICA-RN
15H15 TUPÃ-SP X CRB-AL
15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP X CORITIBA-PR
16H45 TIROL-CE X JACIOBÁ-MG
16H45 INTER DE LIMEIRA-SP X COIMBRA-MG
17H00 OESTE-SP X PALMEIRAS-SP
18H45 FERROVIÁRIO-CE X MAZAGÃO-AP
19H00 FERROVIÁRIA-SP X SANTOS-SP
19H00 LINENSE-SP X FLUMINENSE-RJ
19H15 GUARANI-SP X NOVA IGUAÇU-RJ
21H00 AUDAX-SP X ATHLETICO-PR
21H30 FRANCANA-SP X ATLÉTICO-MG
AMANHÃ
8H45 AMÉRICA-SE X BARRA-SC
11H00 FLAMENGO-SP X INTERNACIONAL-RS
12H45 XV PIRACICABA-SP X CANAÃ-DF
13H00 PONTE PRETA-SP X IAPE-MA
13H00 NOVORIZONTINO-SP X GENUS-RO
13H00 INTER DE MINAS-MG X MARCÍLIO DIAS-SC
13H00 UNIÃO-TO X BRAGANTINO-SP
13H00 PIAUÍ-PI X ESTRELA DE MARÇO-BA
13H00 ARAGUACEMA-TO X MONTE RORAIMA-RR
14H45 PORTO VELHO-RO X RIO BRANCO-AC
15H00 NACIONAL-SP X VASCO-RJ
15H15 SANTA FÉ-SP X CUIABÁ-MT
15H15 VOTORATY-SP X ABC-RN
15H15 TAUBATÉ-SP X GOIÁS-GO
15H15 SUZANO-SP X AVAÍ-SC
15H15 SFERA-SP X AMÉRICA-MG
15H15 ASTER-SP X VILA NOVA-GO
15H15 IBRACHINA-SP X NÁUTICO-PE
16H45 PORTUGUESA-SP X AMERICA-RJ
16H45 SERGIPE-SE X MADUREIRA-RJ
17H00 SANTO ANDRÉ-SP X CORINTHIANS-SP
19H00 ITAPIRENSE-SP X ATLÉTICO-GO
19H00 CAPIVARIANO-SP X BAHIA-BA
19H15 SERRA BRANCA-PB X PICOS-PI
21H30 XV DE JAÚ-SP X SÃO PAULO-SP
* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição