Ex-presidente de clube português faz greve de fome para cobrar dívida

António Mano Silva, ex-presidente do pequeno Ericeirense, de Portugal, adotou uma maneira inusitada de cobrar uma suposta dívida que teria pendente com o clube. Para atrair atenção à sua causa, decidiu realizar uma greve de fome. Ele alega ter penhorado 6 milhões em favor do clube.

"Iniciei uma greve de fome por tempo indeterminado em protesto contra os dirigentes do time, que recebeu 2,3 milhões de euros pela transferência do atleta Matheus Nunes do Sporting para o Manchester City e recusa pagar o que o clube me deve", disse o ex-dirigente à agência Lusa.

Segundo Mano Silva, na época em que presidiu o Ericeirense, entre 2001 e 2015, ele foi fiador de empréstimos para a construção de um complexo esportivo para a equipe. Como não foi possível arcar com a dívida, o então presidente teria tido todo seu patrimônio penhorado.

Ele afirma ainda que o Ericeirense chegou a admitir o débito e o nomeou representante na venda do campo de futebol do time. Para Mano Silva, os atuais dirigentes falsificaram as contas para não pagá-lo com os recursos de Matheus Nunes, que é brasileiro, formou-se na base do Ericeirense e trocou recentemente o Sporting pelo Manchester City. O meia foi cedo para a Europa e chegou a recusar a seleção brasileira, alegando prevenção à covid-19, em 2021. Tempo depois, ele estreou pela seleção portuguesa.

O Ericeirense se defende e diz ter feito "diversas tentativas para que António Mano Silva concretizasse o valor por ele reclamado, assim como das circunstâncias em que esse crédito emergiu" e que "interpelado mais do que uma vez para apresentar os elementos a comprovar o mencionado crédito, nunca logrou provar documental e contabilisticamente de onde emergia o seu crédito."

Curiosamente, essa não é a primeira vez em que Mano Silva realiza uma greve de fome como tentativa de conseguir seus objetivos. Em 2009, quando ainda era presidente do Ericeirense, ele se recusou a comer a fim de chamar a atenção das autoridades locais para os problemas financeiros do time.