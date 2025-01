Adversário de Fonseca no Aberto da Austrália tem fama de 'esquentadinho' e superou depressão

João Fonseca irá disputar o primeiro Grand Slam da carreira em Melbourne. Nesta quinta-feira, o jovem tenista brasileiro "furou" o qualifying, a fase preliminar, e garantiu sua vaga na chave principal do Aberto da Austrália. Seu primeiro adversário na disputa será o russo Andrey Rublev, atual número nove do mundo e ex-quinto colocado do ranking.

O confronto foi definido por sorteio nesta quinta-feira, poucas horas após a última vitória do brasileiro no quali, fase que conta com três partidas para cada tenista para conceder a vaga na disputa principal do torneio australiano, o primeiro Grand Slam da temporada.

Rublev, de 27 anos, é um dos principais tenistas da sua geração. O russo está no Top 10 do ranking há quase cinco anos e é conhecido pela habilidade em quadra e também pelo temperamento instável. Não raro, Rublev discute com juízes, diz palavrões em russo e quebra raquetes quando está irritado durante seus jogos.

Ele já conquistou 16 títulos na carreira, incluindo dois Masters 1000: o Masters de Montecarlo, em 2023, e o de Madri, em 2024. Em torneios de Grand Slam, Rublev nunca passou das quartas de final. No Aberto da Austrália, o russo alcançou as quartas nos anos de 2021, 2023 e 2024.

No ano passado, Rublev teve uma temporada de instabilidade técnica e emocional, sem apresentar a evolução que era esperada desde os tempos de juvenil. Meses depois, ele revelou que sofreu com momentos de esgotamento e depressão nos últimos anos.

"Mentalmente, eu estava fora de ordem. Acho que já era um longo momento e comecei a me esgotar, porque eu estava lutando por muitos anos contra a depressão, com muitas coisas fora da quadra. Acho que nesse ano foi quando eu não consegui mais lidar com isso, e tudo começou a explodir", disse Rublev, em agosto de 2024.

"Comecei a explodir mais e mais dentro de quadra, porque na vida eu conseguia permanecer calmo, mas na quadra eu estava queimando tudo", explicou.