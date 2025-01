Em 1º teste de Pedro Caixinha, Santos leva goleada do Athletic em jogo-treino

No primeiro teste do técnico Pedro Caixinha, o Santos sofreu uma goleada do modesto Athletic, de Minas Gerais, pelo placar de 4 a 1, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O marcador registrou empate por 1 a 1 quando a equipe paulista contou com seus titulares em campo.

A atividade foi dividida em quatro tempos de 25 minutos. Caixinha contou com os titulares somente nas duas primeiras etapas. O gol santista foi marcado por Guilherme em cobrança de pênalti sofrido por Soteldo, que voltou ao time após período de empréstimo ao Grêmio na temporada passada.

O treinador português iniciou o jogo-treino com Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme em campo.

Nos dois tempos finais de 25 minutos, Caixinha mudou completamente a formação, já de olho em possíveis testes para a temporada. E a equipe foi escalada com João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Willian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga.

A segunda parte da atividade foi vencida pelo Athletic por 3 a 0. Os gols da equipe mineira foram marcados por Welinton Torrão, Neto Costa e Gustavão, duas vezes.

Caixinha não contou na atividade com os reforços Luisão, Zé Ivaldo, Léo Godoy e Thaciano. Os quatro serão anunciados oficialmente nos próximos dias, embora já tenham participado de atividades com o restante do elenco.

Com o jogo-treino desta quinta, o Santos encerra sua primeira semana da pré-temporada. A equipe da Vila Belmiro foi a primeira a iniciar sua preparação para 2025 entre os grandes de São Paulo. O grupo ganhará folga nesta sexta e voltará aos trabalhos no sábado.

O primeiro jogo oficial do time neste ano será na quinta-feira que vem, dia 16, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, pela rodada de abertura do Paulistão.