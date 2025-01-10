COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2025: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM
12H45 FORÇA E LUZ-RN 0 X 7 OPERÁRIO-PR
13H00 BOTAFOGO-SP 4 X 0 TUNA LUSO-PA
13H00 SÃO JOSÉ-RS 2 X 0 RETRÔ-PE
13H00 ÁGUA SANTA-SP 2 X 4 BRASILIENSE-DF
13H00 OPERÁRIO-MS 1 X 0 JUVENTUDE-RS
13H00 HERCÍLIO LUZ-SC 0 X 4 DOM BOSCO-MT
14H45 NÁUTICO-RR 1 X 1 SANTA CRUZ-AC
15H00 TANABI-SP 0 X 0 SANTA CRUZ-PE
15H15 BANDEIRANTE-SP 2 X 1 AZURIZ-PR
15H15 COMERCIAL RP-SP 0 X 0 VITÓRIA-BA
15H15 COMERCIAL TIETÊ-SP 1 X 4 AMÉRICA-RN
15H15 TUPÃ-SP 0 X 3 CRB-AL
15H15 DESPORTIVO BRASIL-SP 2 X 2 CORITIBA-PR
16H45 TIROL-CE 2 X 0 JACIOBÁ-MG
16H45 INTER DE LIMEIRA-SP 3X 1 COIMBRA-MG
17H00 OESTE-SP 1 X 1 PALMEIRAS-SP
18H45 FERROVIÁRIO-CE 1 X 2 MAZAGÃO-AP
19H00 FERROVIÁRIA-SP 2 X 1 SANTOS-SP
19H00 LINENSE-SP 0 X 2 FLUMINENSE-RJ
19H15 GUARANI-SP 0 X 1 NOVA IGUAÇU-RJ
21H00 AUDAX-SP X ATHLETICO-PR*
21H30 FRANCANA-SP X ATLÉTICO-MG*
HOJE
8H45 AMÉRICA-SE X BARRA-SC
11H00 FLAMENGO-SP X INTERNACIONAL-RS
12H45 XV PIRACICABA-SP X CANAÃ-DF
13H00 PONTE PRETA-SP X IAPE-MA
13H00 NOVORIZONTINO-SP X GENUS-RO
13H00 INTER DE MINAS-MG X MARCÍLIO DIAS-SC
13H00 UNIÃO-TO X BRAGANTINO-SP
13H00 PIAUÍ-PI X ESTRELA DE MARÇO-BA
13H00 ARAGUACEMA-TO X MONTE RORAIMA-RR
14H45 PORTO VELHO-RO X RIO BRANCO-AC
15H00 NACIONAL-SP X VASCO-RJ
15H15 SANTA FÉ-SP X CUIABÁ-MT
15H15 VOTORATY-SP X ABC-RN
15H15 TAUBATÉ-SP X GOIÁS-GO
15H15 SUZANO-SP X AVAÍ-SC
15H15 SFERA-SP X AMÉRICA-MG
15H15 ASTER-SP X VILA NOVA-GO
15H15 IBRACHINA-SP X NÁUTICO-PE
16H45 PORTUGUESA-SP X AMERICA-RJ
16H45 SERGIPE-SE X MADUREIRA-RJ
17H00 SANTO ANDRÉ-SP X CORINTHIANS-SP
19H00 ITAPIRENSE-SP X ATLÉTICO-GO
19H00 CAPIVARIANO-SP X BAHIA-BA
19H15 SERRA BRANCA-PB X PICOS-PI
21H30 XV DE JAÚ-SP X SÃO PAULO-SP
AMANHÃ
8H45 PORTUGUESA SANTISTA-SP X TRINDADE-GO
10H45 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA X PORTO VITÓRIA-ES
11H00 JUVENTUS-SP X CEARÁ-CE
12H45 CASCAVEL-PR X BOAVISTA-RJ
13H00 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ-SP X GRÊMIO-RS
14H15 CARAJÁS-PA X SÃO BENTO-SP
15H00 REFERÊNCIA-SP X SPORT-PE
16H30 FORTALEZA-CE X ITUANO SP
19H30 CRUZEIRO-PB X ZUMBI-AL
21H45 EC SÃO BERNARDO-SP X FLAMENGO-RJ
* Jogo não encerrado até o fechamento desta edição