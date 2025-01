Suárez admite estar em dívida com torcida do Inter Miami: 'Não correspondemos'

Com um histórico vitorioso no futebol europeu, em clubes como Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid, o atacante Luis Suárez afirmou, nesta quinta-feira, que o Inter Miami não conseguiu entregar o que a torcida do clube norte-americano esperava no ano passado. O uruguaio disse que espera acertar contas pendentes nos torneios que sua equipe disputará em 2025.

"A derrota para o Atlanta deixou muita dor e muita impotência, mas hoje não adianta nos culparmos. Nós estamos decepcionados porque não correspondemos às expectativas", admitiu Suárez em entrevista coletiva. "Ficamos com a sensação de que não cumprimos o que queríamos. Precisamos aprender com a experiência e mudar a imagem do que fizemos no ano passado."

Apesar de conquistar o Supporters' Shield, troféu entregue anualmente à equipe mais regular da temporada nos Estados Unidos, o Inter Miami fracassou na Copa das Ligas, na Liga dos Campeões da Concacaf e na MLS, o campeonato nacional dos EUA, eliminado respectivamente por Columbus Crew, Monterrey e Atlanta United, todos na fase de mata-mata.

As eliminações prematuras frustraram as expectativas de David Beckham, um dos proprietários da equipe, e dos torcedores, que apostavam alto em um time com nomes como Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, além de Luis Suárez. O técnico Gerardo Martino deixou a agremiação da Flórida no final da temporada, alegando motivos pessoais, e Javier Mascherano, outro ex-jogador do Barcelona, assumiu o cargo.

"Agora com o 'Masche' como treinador será diferente. Ele é um amigo, mas como treinador não deixaremos de respeitá-lo como treinador porque sabemos que é ele quem toma as decisões. Não o vemos como nosso companheiro de equipe, mas como quem comanda", disse Suárez.

Neste ano, o Inter Miami terá também pela frente a disputa do Mundial de Clubes. A equipe caiu em uma chave difícil com Palmeiras, Porto e Al Ahly. "Estamos realmente ansiosos para jogar em um torneio tão grande. Vamos ver como nos saímos, ainda há jogadores à altura do campeonato que podem ser contratados", comentou o atleta de 37 anos.

Um dos sonhos da equipe norte-americana é juntar o trio MSN que fez história no Barcelona, já que o contrato de Neymar com o Al Hilal, da Arábia Saudita, termina em junho. Suárez, porém, é realista quanto à chegada do amigo brasileiro. "Todos sabem como é o Ney, criamos uma era quando estivemos juntos. Estamos em outra época, bem mais velhos, mas seria emocionante tê-lo no time, com sua qualidade", pontuou o uruguaio. "Há expectativas e ilusões, mas é difícil que se concretize."

O Inter Miami, com Messi e Suárez, estreia na temporada em amistoso com o América, do México, no próximo dia 19, em Las Vegas, à meia-noite (horário de Brasília).