Corinthians e São Paulo buscam 100% na Copa São Paulo e Vasco entra pressionado

A terceira rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua nesta sexta-feira, e alguns tradicionais clubes do país vivem momentos distintos na competição. Classificados com antecedência, Corinthians e São Paulo querem continuar evoluindo, enquanto o Vasco luta para não cair fora da Copinha. Com uma campanha vexatória, o Internacional apenas cumpre tabela, pois já está eliminado.

Logo às 11h, pelo Grupo 29, o Internacional se despede em Guarulhos. Campeão do torneio em 2020, o Inter perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos, e já está eliminado. O último jogo será contra o dono da casa, o Flamengo-SP, que lidera a chave com seis pontos.

O Vasco, buscando o bicampeonato, entra em campo para tentar não sofrer o mesmo que a equipe gaúcha. Jogando contra o Nacional-SP, no estádio Nicolau Alayon, na capital, o time carioca precisa vencer para chegar ao mata-mata sem depender do outro resultado do Grupo 32. Atualmente, o Vasco é o 3.º colocado, com dois pontos. A bola rola às 15h.

Com vagas garantidas, Corinthians, o maior campeão do torneio com 11 títulos, e Santo André prometem fazer um dos melhores jogos da rodada. Ambos com seis pontos no Grupo 27, quem vencer manterá o 100% de aproveitamento e garantirá a liderança. Em caso de empate, a vantagem será do Corinthians, por ter melhor saldo de gols. O duelo acontece às 17h, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

A última partida da sexta-feira também tende a ser movimentada. Valendo a ponta do Grupo 11, o São Paulo enfrenta o XV de Jaú, tradicional clube do interior do estado e dono da casa. Às 21h30, no estádio Zezinho Magalhães, quem vencer ficará com o primeiro lugar, pois ambos possuem seis pontos. Assim como no caso do Corinthians, o São Paulo, sonhando com o penta, terá a vantagem do empate devido ao melhor saldo.

A terceira e última rodada da 1.ª fase será disputada até o próximo sábado (11).

O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55.ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2.ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

Confira os jogos de sexta-feira na Copinha:

Grupo 2 - Santa Fé do Sul

13h00

Ponte Preta x IAPE-MA

15h15

Santa Fé x Cuiabá

Grupo 11 - Jaú

19h15

Serra Branca-PB x Picos

21h30

XV de Jaú x São Paulo

Grupo 14 - Itapira

16h45

Portuguesa x América-RJ

19h00

Itapirense x Atlético Goianiense-GO

Grupo 16 - Capivari

16h45

Sergipe x Madureira

19h00

Capivariano x Bahia

Grupo 18 - Votorantim

13h00

Novorizontino x Genus-RO

15h15

Votoraty-SP x ABC

Grupo 22 - Taubaté

13h00

Inter de Minas-MG x Marcílio Dias

15h15

Taubaté x Goiás

Grupo 24 - Suzano

13h00

União Araguainense x Red Bull Bragantino

15h15

Suzano-SP x Avaí-SC

Grupo 26 - Salto

13h00

Piauí x Estrela de Março-BA

15h15

Sfera-SP x América-MG

Grupo 27 - Santo André

17h00

Santo André x Corinthians

19h15

Gazin Porto Velho-RO x Rio Branco-AC

Grupo 28 - Itaquaquecetuba

13h00

Falcon-SE x Dourados-MS

15h15

Aster Itaqua-SP x Vila Nova-GO

Grupo 29 - Guarulhos

08h45

América-SE x Barra-SC

11h00

Flamengo-SP x Internacional-RS

Grupo 30 - São Paulo (Ibrachina Arena)

13h00

Araguacema-TO x Monte Roraima-RR

15h15

Ibrachina-SP x Náutico-PE

Grupo 32 - São Paulo (Nicolau Alayon)

12h45

XV de Piracicaba x Canaã-DF

15h00

Nacional-SP x Vasco da Gama