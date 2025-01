Musas opinam: 12cm é o ideal?

Até mesmo quando o bastão do bandeirinha subir no Campeonato Carioca, não haverá mais impedimento quando o lance for pau a pau. Para edição do torneio que começa hoje, a Ferj decidiu aumentar a grossura das linhas do VAR, antes de 6cm, para 12cm, com o objetivo de beneficiar o atacante na hora de colocar a bola pra dentro. O MEIA HORA, então, quis saber se musas do Mengão e do Vascão acham que 12cm já é o ideal.

Ilustre rubro-negra, Renata Frisson, a Mulher Melão, está empolgada com o aumento da tolerância no momento da penetração do atacante. Contrária ao impedimento milimétrico, a gata aprova os 12cm atuais, mas ainda vê margem para ficar maior — afinal, a mudança ajuda não apenas os atacantes, mas também os armadores que farão as enfiadas.

"Quanto maior, melhor. Acho que 12cm é a média. Esse negócio de 6cm é muita mixaria. Gostei do aumento. Gosto de coisa grande", analisa Renata (Instagram @mulhermelao).

Já para Bia Fernandes, musa do Vasco, a linha não precisa ser Gigante como seu time. Ela também é a favor do aumento da espessura, mas se preocupa mesmo é com o uso do equipamento. Se a ferramenta não for bem utilizada, o VARcilão só vai atrapalhar.

"12cm está bom, porém, tem que saber usá-lo. Lembrando que tamanho não é tudo, mas faz toda a diferença", comenta Bia (Instagram @biafernandesoriginal).